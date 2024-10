Vinci una Nintendo Switch OLED con il concorso Vigorsol Play it fresh 2024!

Per tutti i fan del gaming, Vigorsol lancia il concorso Play it Fresh 2024, un’occasione unica e imperdibile! Partecipando gratuitamente fino all'8 dicembre 2024, potreste essere tra i fortunati vincitori di una Nintendo Switch OLED o altri premi da sogno. Questa iniziativa è pensata per premiare i partecipanti con ricompense esclusive, creando un'esperienza memorabile per tutti gli appassionati del mondo Vigorsol e del torneo 4sides.

Concorso "Vigorsol Play It Fresh 2024": come partecipare

Partecipare al concorso è semplice e accessibile a tutti. Per entrare in gioco, basta accedere al sito ufficiale di Vigorsol, registrarsi con i propri dati e rispondere correttamente alle domande del torneo 4sides. Ogni sessione di gioco, o "flight", offre un’ulteriore possibilità di vincere: più flight completate con risposte corrette, più aumenta la probabilità di essere estratti per uno dei 34 premi in palio.

I premi includono una sedia gaming per il primo estratto, 3 console Nintendo Switch OLED per i successivi, e 30 mousepad XXL per gli altri vincitori. Questa opportunità rende ogni partecipazione ancora più interessante e vi permette di competere per uno dei prodotti più ambiti nel panorama del gaming, la console Nintendo Switch OLED.

L'estrazione finale dei vincitori avverrà entro il 31 gennaio 2025, con i dettagli e il regolamento completo disponibili sul sito ufficiale Vigorsol. Questo concorso non solo premia i vincitori, ma è anche un segno dell'impegno di Vigorsol nel coinvolgere il proprio pubblico con eventi unici e coinvolgenti.

Non perdete questa straordinaria opportunità di vivere un’esperienza esclusiva e di vincere fantastici premi offerti da Vigorsol. Collegatevi a playitfresh.it, registratevi e partecipate subito rispondendo alle domande. Buona fortuna a tutti i partecipanti: che vinca il più fortunato!

Visita il sito ufficiale