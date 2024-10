Vince un concorso con un'immagine IA e ora si lamenta di non poter avere il copyright

Un uomo che ha vinto un concorso di arte digitale con un'immagine generata dall'intelligenza artificiale (AI) nel 2022 sta ora lamentando il furto del suo lavoro. Jason M. Allen del Colorado, che aveva precedentemente difeso l'uso dell'AI per creare la sua opera vincitrice, sta affrontando difficoltà nel registrare il copyright della stessa.

L'ironia della situazione non è sfuggita a molti, considerando che gli artisti hanno a lungo accusato gli strumenti di generazione di immagini basate sull'AI di "rubare" il loro lavoro. Allen, che aveva dichiarato "L'arte è morta, amico. È finita. L'AI ha vinto. Gli umani hanno perso" dopo la sua vittoria, si trova ora nella posizione di dover difendere la proprietà intellettuale di un'opera creata con l'ausilio dell'AI.

Allen sta cercando di registrare il copyright della sua immagine "Théâtre d'Opéra Spatial" dal 2022, ma sta incontrando ostacoli legali. Più di un giudice ha stabilito che l'arte creata dall'AI generativa non può essere protetta da copyright, poiché la paternità umana è una parte essenziale di una valida rivendicazione di copyright.

"Non ho intenzione di scusarmi per questo. Ho vinto e non ho infranto alcuna regola."

La scorsa settimana, Allen ha presentato un ricorso presso un tribunale federale del Colorado, sostenendo che dovrebbe essere autorizzato a registrare il copyright della sua opera, principalmente perché non sta guadagnando abbastanza da essa. Ha dichiarato a Colorado Public Radio: "Ho sperimentato un'erosione dei prezzi nel senso che c'è un valore percepito inferiore del mio lavoro, che ha influenzato la mia capacità di addebitare tariffe di licenza standard del settore".

La controversia sul copyright dell'arte generata dall'AI

Allen lamenta che le persone stanno rubando il suo lavoro: "Il rifiuto dell'Ufficio Copyright di registrare Théâtre d'Opéra Spatial mi ha messo in una posizione terribile, senza alcun ricorso contro altri che stanno rubando palesemente e ripetutamente il mio lavoro senza compenso o credito".

Questa situazione evidenzia il dibattito in corso sulla proprietà intellettuale nell'era dell'AI. Fin dalla loro nascita, le AI generative di immagini hanno affrontato accuse da parte degli artisti di utilizzare immagini per addestrare i loro modelli senza il consenso dei creatori. Nel 2023, è stata avviata una class action per violazione del copyright contro Stable Diffusion, Midjourney e altre aziende legate all'AI da parte di artisti.

Allen sostiene di aver avuto un "dialogo approfondito" con Midjourney per creare l'immagine e di averla successivamente modificata con Photoshop e Gigapixel AI. Ha argomentato in tribunale che l'inserimento della serie di prompt che hanno creato l'immagine, la regolazione della scena e la dettatura del tono dell'immagine fossero paragonabili allo sforzo creativo "espresso da altri tipi di artisti e capace di protezione del copyright".

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il caso di Allen solleva importanti questioni sulla definizione di creatività e paternità artistica nell'era dell'AI, e sottolinea la necessità di adattare i quadri legali per affrontare le sfide poste dalle nuove tecnologie nel campo dell'arte e della proprietà intellettuale.