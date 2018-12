Vodafone Giga Network 4.5G con nuove città a 1 Gbps. Perfetto per Vodafone Unlimited Red+ (davvero illimitato?)

Il Vodafone Giga Network 4.5G che attualmente consente prestazioni su rete mobile fino a 1 Gbps è attivo in nuove città. Il 18 ottobre in sede di annuncio si parlava di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Genova, Torino, Novara, Brescia, Bologna, Vicenza, Ancona, Firenze, Livorno, Taranto, Salerno, Agrigento e Catania. Ma qualche giorno fa sulla pagina ufficiale sono comparse anche Messina e Bari.

Da rilevare anche che Verona, accreditata inizialmente di 550 Mbps adesso fa parte a pieno titolo del pool da 1 Gbps. Sempre nella soglia dei 550 Mbps hanno fatto capolino Padova e Rimini. Insomma, l’implementazione prosegue. E anche città turistiche come Sauze d’Oulx, Sestriere, Courmayeur, Ayas, Gressoney-La-Trinitè, Pinzolo, Cavalese, Ortisei, Siror, Canazei, Rivisondoli, Roccaraso e Domus de Maria sono incluse nel lotto.

Il potenziale del Giga Network 4.5G è elevato, però permangono alcuni paletti. Il primo è che il suo funzionamento “è garantito per dispositivi acquistati nei negozi Vodafone, su vodafone.it o in altri negozi fisici e online in Italia purché con software Vodafone o non associato ad alcun operatore“. L’attuale lista di smartphone compatibili comprende Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+, Samsung Galaxy Note 8 e Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, LG V30, LG G7, Huawei Mate 10 Pro, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 20 Pro, Asus Zenfone 4 Pro, Sony Xperia XZ Premium e Asus ROG. L’iPhone per ora è escluso dai giochi.

“Velocità 4.5G è gratis e automaticamente attiva se acquisti un dispositivo 4.5G nei negozi Vodafone in Italia o su vodafone.it”, ricorda Vodafone. “In tutti gli altri casi si attiva automaticamente al verificarsi delle condizioni necessarie“, fermo restando il fatto che bisogna avere una offerta Vodafone attiva e disporre di una SIM da almeno 128K.

L’offerta migliore da abbinare è senza dubbio la recente Vodafone Unlimited Red+, che per 39,99 euro al mese offre traffico voce e dati e SMS illimitati, 1000 minuti di chiamate internazionali e 5 GB dati e 500 minuti extra UE. I costi di attivazione variano se si è già clienti (22,5 euro), nuovi clienti nativi (26 euro) o nuovi clienti con portabilità (26 euro). Pare che tutte le tariffe siano in promozione, ma non è chiaro quando scadrà.

Un punto che fin dalla prima ora ha destato curiosità è stato quello del traffico dati “illimitato”. Abbiamo approfondito con Vodafone i dettagli contrattuali che cadono sotto la voce “uso personale e abuso”. In pratica i clienti possono davvero generare traffico senza limiti a patto che lo facciano “secondo buona fede e correttezza”.

“L’uso del servizio non si considera lecito e corretto se, in presenza di volumi di traffico mensili anomali e almeno superiori al doppio della media di consumo di clienti con offerte omogenee o analoghe, non sono rispettati uno o più dei seguenti parametri […]”, si legge nel documento, con una serie di parametri percentuali.

Ecco i parametri

il traffico dati mensile sviluppato in modalità hot spot o utilizzando terminali diversi da smartphone (e.g. tablet, chiavette o pc) risulta superiore all’80% del traffico dati totale il traffico dati giornaliero per visualizzare contenuti audiovisivi o utilizzare applicazioni peer-to-peer supera per tre giorni consecutivi il 90% del traffico dati complessivo effettuato in ciascuna giornata;

il traffico dati effettuato in modalità hotspot non deve superare per tre giorni consecutivi il 50% traffico dati complessivo effettuato in ciascuna giornata;

il traffico dati effettuato in upload non deve superare per tre giorni consecutivi il 50% traffico dati complessivo effettuato in ciascuna giornata. Il superamento di detti parametri consente a Vodafone di monitorare il traffico del cliente, al fine di verificare, anche mediante contatto con il cliente stesso, l’esatta natura di tale superamento.

Ma cosa vuol dire esattamente questo criptico messaggio? Semplicemente che se un cliente per una o più giornate genera solo un tipo di traffico – magari download – Vodafone drizza le antenne e lo contatta per scoprire cosa stia succedendo. E solo il reiterato comportamento anomalo può portare alla sospensione del servizio.

Ad esempio usare una SIM per scaricare a manetta film pirata tutto il giorno è considerata una violazione. Ma non tanto perché controllino la sorgente di traffico, bensì perché non c’è equilibrio rispetto alle altre attività per cui è pensato il servizio. Se però dovesse capitare una giornata dove magari si è costretti a usare pesantemente per lavoro We Transfer? Nessun problema, all’eventuale indagine di Vodafone basterà dare una spiegazione.

Per alcuni questo tipo di approccio di Vodafone potrebbe sembrare ingiustificato. Legittimo pensarlo. Ma è pur vero che la “valutazione dell’uso” nel mobile è una prassi consolidata e condivisa da tutti gli operatori italiani. Si potrebbe aprire un dibattito al riguardo, ma bisognerebbe anche affrontare il tema delle risorse a disposizione e delle differenze ancora esistenti tra una rete mobile e una rete fisica in relazione alla gestione del traffico degli utenti.