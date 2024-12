Vuoi vincere un Samsung Galaxy Tab? Ti spieghiamo tutto in questo articolo!

Per tutti gli amanti della tecnologia e dei dispositivi Samsung, è arrivata un'opportunità unica per aggiudicarsi un Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Partecipando al concorso gratuito “Buone Feste con Samsung”, attivo fino al 22 dicembre 2024, potreste essere tra i fortunati vincitori di uno dei 10 esclusivi tablet in palio. Questo evento è pensato per rendere le vostre festività ancora più speciali grazie a un dispositivo d’eccellenza.

Concorso “Buone Feste con Samsung”, come partecipare

Partecipare al concorso è estremamente semplice e accessibile a tutti i possessori di dispositivi Samsung. Prima di tutto, scaricate l’app Samsung Members sul vostro dispositivo Samsung o, se già installata, aggiornate l'app all'ultima versione. Successivamente, assicuratevi di associare un prodotto Samsung al vostro Samsung Account, come ad esempio il vostro smartphone o tablet. Accedete poi all’app Samsung Members utilizzando le vostre credenziali e cliccate sul banner dedicato al concorso. Completate infine la registrazione inserendo i dati richiesti.

Completando questi passaggi, avrete la possibilità di partecipare all’estrazione finale che si terrà entro il 15 gennaio 2025, alla presenza di un notaio. I vincitori saranno contattati tramite e-mail per ricevere la comunicazione ufficiale della vittoria.

Il premio consiste in 10 Samsung Galaxy Tab S10 Ultra in colorazione grigia, ciascuno del valore di 1.789,00 euro IVA inclusa. Questo tablet rappresenta il top di gamma nel settore, con caratteristiche tecniche all’avanguardia, ideali per chi cerca prestazioni elevate e un design moderno.

Non perdete l’occasione di rendere il vostro Natale indimenticabile con un dispositivo tecnologico esclusivo come il Galaxy Tab S10 Ultra. Partecipare è facile, veloce e gratuito. Assicuratevi di completare tutti i passaggi indicati per non perdere questa straordinaria opportunità. Per maggiori dettagli e il regolamento completo, visitate l'app Samsung Members.

Vedi il regolamento completo