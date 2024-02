Questa Tavoletta Grafica con Schermo LCD 24" di Wacom è in sconto del 13%

Per gli amanti dell'arte digitale e i professionisti del design, Amazon propone un'offerta irresistibile: la tavoletta grafica Wacom. Questo dispositivo, compatibile sia con Windows che con OS X, offre una risoluzione fino a 4K UHD per una qualità grafica eccezionale e una precisione impeccabile grazie ai suoi 8192 livelli di pressione della penna. Originariamente venduta a 2292,06€, ora è disponibile a soli 1999,90€, offrendo uno sconto del 13%. È davvero un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per portare la vostra arte digitale al livello successivo!

Tavoletta Grafica con Schermo LCD 24", chi dovrebbe acquistarla?

La tavoletta grafica con schermo LCD da 24" è un investimento ideale per artisti professionisti e designer che desiderano esplorare al massimo la loro creatività su Mac o PC. Grazie alla sua capacità di connessione tramite usb-c, hdmi o mini/displayport, questo display interattivo offre un'esperienza di disegno digitale senza eguali. La sua risoluzione Ultra HD di 3840 x 2160 px e uno spazio colore del 99% Adobe RGB garantiscono colori vivaci e dettagli cristallini, rendendo ogni creazione sorprendentemente realistica.

La penna Wacom Pro Pen 2, inclusa nella confezione, con i suoi 8192 livelli di pressione e il riconoscimento dell'inclinazione, offre tratti naturali e precisi, garantendo un'interazione fluida e immediata con la superficie dello schermo. Questo dispositivo è particolarmente indicato per chi cerca prestazioni grafiche di alto livello nel disegno 2D e 3D, senza rinunciare alla qualità e all'affidabilità. La connettività è garantita dai cavi inclusi compatibili con USB-C, HDMI o mini/DisplayPort, garantendo una facile integrazione con Mac o PC per una creatività senza ostacoli.

Il Wacom Cintiq Pro 24 è dotato anche di telecomando ExpressKey per comandi rapidi, varie punte di ricambio e un pratico portapenna, offrendo un pacchetto completo per l'artista professionale. Con un prezzo scontato da 2292,06€ a 1999,90€, rappresenta un investimento di valore per coloro che cercano la massima fedeltà di colore e dettaglio nelle loro creazioni digitali. Se siete alla ricerca di un dispositivo che porti il vostro lavoro artistico e di progettazione a un livello superiore, vi consigliamo vivamente di cogliere questa opportunità

Vedi offerta su Amazon