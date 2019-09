WiFi4Eu, al via la call da 27 mln di euro per portare il WiFi nei piccoli comuni

Il prossimo 19 settembre partirà il terzo bando del progetto WiFi4Eu che, con stanziamenti da 26,7 milioni di euro, mira a incentivare l'installazione di reti WiFi negli spazi pubblici dei piccoli comuni italiani ed europei.

Portare la connettività wireless negli spazi pubblici dei piccoli comuni, in Italia e in Europa, è l’obiettivo del progetto WiFi4Eu, iniziativa della Commissione europea nell’ambito delle strategie di sviluppo del cosiddetto Digital Single Market. Il prossimo 19 settembre partirà il terzo bando, che metterà a disposizione dei comuni interessati ben 1780 voucher da 15mila euro l’uno, per un totale di ben 26,7 milioni di euro.

Le domande potranno essere presentate entro le ore 13:00 CEST del 20 settembre, esclusivamente per via telematica e solo a condizione che le municipalità interessate abbiano già effettuato la registrazione sull’apposito sito, caricando o aggiornando i documenti necessari. Le candidature saranno poi gestite in base all’ordine di presentazione delle domande, con equilibrio geografico. Seguirà poi l’annuncio dei vincitori, la firma delle convenzioni coi comuni e l’avvio dei lavori.

I comuni vincitori dei bandi potranno quindi impiegare i soldi del voucher per realizzare le infrastrutture necessarie a portare connessione wireless gratuita per i propri cittadini in piazze, parchi, musei, biblioteche, strutture sanitarie e altri edifici pubblici.

‎Il primo bando WiFi4EU, che ha avuto luogo nel novembre 2018, ha avuto un enorme successo, con oltre 13.000 comuni che hanno fatto domanda da tutta Europa e 2.800 voucher assegnati. Nel mese di aprile 2019 è poi seguito un secondo bando, che ha visto più di 10.000 domande per 3.400 voucher. Il 98% di questi voucher sono stati richiesti entro i primi 60 secondi dal lancio del bando, evidenziando così la recettività delle municipalità alla natura del bando, che prevede la gestione delle domande in base al loro ordine di presentazione.