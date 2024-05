Regala ai più piccoli ore di divertimento con questo drone a soli 42€

Chi si avvicina per la prima volta al mondo dei droni vorrà sicuramente iniziare con un modello facile da usare. E se il drone è destinato principalmente a un bambino, la scelta ideale è un modello specificamente etichettato come "per bambini". Questi droni sono progettati per essere il più sicuri possibile durante il volo, anche se questo significa avere prestazioni limitate rispetto ai modelli più avanzati. A questo proposito, Amazon offre oggi un ottimo modello per i più piccoli, con uno sconto del 35% grazie a un coupon, portando il prezzo a soli 42,25€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 35% durante il checkout

Wipkviey T27, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Wipkviey T27 è un drone perfetto per chi è alla ricerca di un regalo innovativo e divertente per i più piccoli, capace di soddisfare anche coloro che desiderano introdurre i bambini al mondo dell'aviazione e della fotografia aerea in modo sicuro e controllato. Grazie alla sua telecamera da 720p con funzione FPV, permette di catturare immagini dall'alto e di trasmetterle in tempo reale all'app del cellulare, offrendo non solo divertimento, ma anche un primo approccio al mondo del video e della fotografia aerea.

Con caratteristiche studiate per i principianti, come il decollo e l'atterraggio automatizzati, protezioni per le eliche e un tempo di volo esteso fino a 24 minuti con le due batterie incluse, il Wipkviey T27 è ideale per chi vuole imparare a pilotare un drone senza preoccuparsi di complicazioni. È inoltre dotato di funzioni avanzate come il volo 3D Flip e il tracciamento di un percorso sullo schermo dell'app, rendendolo un giocattolo che sa mantenere alto l'interesse e la curiosità.

Se cercate un regalo che combini tecnologia, apprendimento e divertimento, il Wipkviey T27 potrebbe quindi essere l'opzione perfetta, a maggior ragione con l'attuale sconto. Vi ricordiamo solo di selezionare la casella dedicata al coupon sulla pagina del prodotto, affinché il prezzo scontato si aggiorni automaticamente al carrello.

Vedi offerta su Amazon