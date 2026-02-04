Non perdete l'occasione! Fate vostro il XGIMI MoGo 2 Pro + GTV, un videoproiettore Google TV con licenza Netflix, ora in offerta su Amazon. Vi permetterà di godere di uno streaming senza interruzioni con accesso fluido a Netflix e a oltre 5.000 app tramite Google TV e Google Play Store. Offre immagini di livello hollywoodiano grazie ai suoi 430 lumen ISO e altoparlanti da 2x8 W per una completa immersione audio. Inoltre, è abbastanza compatto per essere infilato in uno zaino, rendendolo il compagno perfetto per le attività all'aperto. Dal prezzo originale di 449€, potete portarlo a casa a soli 339,00€, con uno sconto del 24%. Affrettatevi, l'offerta è per un periodo limitato!

XGIMI MoGo 2 Pro + GTV, chi dovrebbe acquistarlo?

XGIMI MoGo 2 Pro + GTV è il prodotto ideale per tutti gli appassionati di home cinema e per coloro che cercano un'esperienza completa di viewing. Grazie alla sua compatibilità con Google TV e alla licenza Netflix, permette di accedere a un'amplissima gamma di contenuti, con più di 5000 app disponibili. Le sue prestazioni lo rendono perfetto per coloro che non vogliono compromettere sulla qualità delle immagini, offrendo dettagli vibranti e realistici grazie ai suoi 430 lumen ISO e allo standard di temperatura colore D65 adottato da Hollywood.

Inoltre, la tecnologia ISA impiegata da XGIMI MoGo 2 Pro + GTV assicura una proiezione intelligente e veloce, che non vi farà mai perdere nemmeno un istante dei vostri film, programmi TV o giochi preferiti. Per chi desidera un'esperienza audio di livello, i due altoparlanti da 8W con Dolby Audio integrati saranno un ulteriore motivo di soddisfazione. Infine, la sua compattezza e portabilità ne fanno il compagno ideale per tutte le attività all'aperto, consentendovi di godere di un'esperienza di intrattenimento ovunque voi siate.

XGIMI MoGo 2 Pro + GTV è un videoproiettore Google TV di ultima generazione, dotato di licenza Netflix e supporto 4K. Questo proiettore Home Cinema rappresenta il perfetto mix tra tecnologia e intrattenimento: con Android TV 11.0, permette un accesso fluido a Netflix e a più di 5000 app attraverso Google TV e Google Play Store. Vanta inoltre una straordinaria qualità delle immagini, con 430 lumen ISO, un standard di temperatura colore D65 e una gamma cromatica DCI-P3 al 90% per un'esperienza visiva coinvolgente. Non mancano nemmeno le soluzioni audio di qualità, grazie ai due altoparlanti da 8 W con Dolby Audio.

Infine, la sua funzionalità e portabilità lo rendono l'ideale per il cinema all'aperto. Il XGIMI MoGo 2 Pro + GTV è attualmente disponibile ad un prezzo scontato, rappresentando un'opportunità senza precedenti per arricchire il vostro home cinema con un dispositivo di alta qualità. L'esperienza di streaming senza interruzioni, la riproduzione realistica dei colori, l'autofocus intelligente e la qualità audio immersiva sono solo alcuni dei motivi per cui vi consigliamo di considerare l'acquisto di questo prodotto. Non lasciatevi sfuggire quest'occasione!

Vedi offerta su Amazon