Il maggiordomo che spazza, aspira e pulisce... e lo paghi solo 1 volta!

Lo Xiaomi Robot Vacuum S12 è ora disponibile su Amazon con un'offerta imperdibile. Originariamente proposto a 159€, questo avanzato robot aspirapolvere e lavapavimenti è ora offerto a soli 149€, permettendovi di risparmiare il 6%. Dotato di navigazione LiDAR per una mappatura personalizzata dell'ambiente domestico, garantisce un'aspirazione potente di 4.000Pa ideale anche per i peli di animali. Inoltre, grazie all'app Xiaomi Home potrete gestire il robot aspirapolvere in modo semplice e intuitivo. Inoltre, vi linkiamo la nostra news contenente tutte le migliori offerte per la festa Prime!

Offerta riservata solo agli abbonati Amazon Prime

Xiaomi Robot Vacuum S12, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Xiaomi Robot Vacuum S12 è l'ideale per chi cerca una soluzione efficiente e automatizzata alla pulizia quotidiana della propria casa. Con la sua tecnologia avanzata di navigazione LiDAR e la capacità di mappare con precisione l'ambiente domestico, è perfetto per coloro che desiderano mantenere i propri spazi sempre puliti senza fatica.

Per gli utenti che apprezzano la comodità di gestire gli elettrodomestici tramite smartphone, il Xiaomi Robot Vacuum S12 risponde perfettamente a questa esigenza. La connettività con l'app Xiaomi Home permette di controllare il robot a distanza, impostare programmi di pulizia personalizzati o monitorare il percorso di pulizia, tutto con pochi tocchi sullo schermo del proprio telefono.

Offre modalità di pulizia innovative a zig-zag e a Y, simulando la pulizia manuale per una maggiore efficacia. Grazie alla sua batteria da 3.200mAh, offre fino a 130 minuti di autonomia, con la possibilità di controllarlo da remoto tramite l'app Xiaomi Home.

Con un prezzo di offerta di 149€, rispetto al prezzo originale di 159€, il Xiaomi Robot Vacuum S12 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una soluzione di pulizia efficiente, capace di adattarsi a diverse superfici e di rimuovere efficacemente sporco e macchie. La sua tecnologia avanzata, unita alla facilità di utilizzo e alla capacità di gestire autonomamente gli spazi domestici, lo rendono un investimento prezioso per mantenere la propria casa impeccabile senza sforzi.

