Con il coupon da 20€ non diventa il più economico, ma è un proiettore eccezionale

Il Yaber T2, con la sua batteria integrata che offre fino a 2,5 ore di riproduzione video, è attualmente disponibile su Amazon con un prezzo di 399,99€, più un coupon da 20€ da attivare in pagina per uno sconto che non lo porta al suo miglior prezzo di sempre, ma la qualità e l'estetica di questo proiettore portatile supera qualsiasi altra cosa.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 20€ durante il checkout

Yaber T2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Yaber T2 è ideale per coloro che cercano una soluzione di intrattenimento portatile di alta qualità. Grazie alla sua batteria integrata ricaricabile, offre fino a 2,5 ore di riproduzione video, rendendolo perfetto per proiettare film durante il campeggio, in viaggio o alle feste. Questa caratteristica lo rende un compagno insostituibile per coloro che amano godersi i loro contenuti preferiti all'aperto o in movimento, senza preoccuparsi di trovare una presa elettrica.

La maniglia incorporata, che funge da supporto con inclinazione, aggiunge un ulteriore livello di convenienza, permettendo una facile installazione in vari ambienti. Con una vera risoluzione 1080p nativo una luminosità di 450 ANSI lumen, il Yaber T2 garantisce una visibilità e qualità dell'immagine eccezionali per un'ampia gamma di contenuti, dagli eventi sportivi ai film, passando per la visione dei vostri programmi preferiti su piattaforme di streaming grazie alla compatibilità con vari dispositivi come TV box, Fire Stick e smartphone.

La sua alta compatibilità, unita alla possibilità di connessione via Wi-Fi 6, Bluetooth e NFC, lo rende adatto anche per chi necessita di un proiettore versatile sia per l'intrattenimento che per presentazioni di lavoro o didattiche, in qualunque luogo si trovino.

