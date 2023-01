Yale ha realizzato Smart Cabinet Lock, una sorta di “serratura smart” che permette di controllare l’apertura di cassetti o armadi (o qualsiasi altro elemento d’arredo dotato di un’anta). A colpo d’occhio potrebbe sembrare strano, infatti quando Yale ci ha proposto questo prodotto per la prova non abbiamo subito capito di cosa si trattasse, o meglio di come potesse essere utile, ma pensandoci per qualche minuto ecco che saltano alla mente tante situazioni dove, effettivamente, potrebbe fare la differenza.

Lo scopo principale di questo prodotto è mettere sotto chiave degli scompartimenti che abbiamo a casa nostra. Pensate a una dispensa, o un armadio dove tenete le medicine, o i detersivi, insomma qualsiasi prodotto che vorrete custodire maggiormente o, meglio, evitare che chiunque possa accedervi. Che sia per una questione di sicurezza (ad esempio tenere dei medicinali lontano dalla portata di bambini o attrezzi di cucina pericolosi, come dei coltelli) o di buona salute (ad esempio evitare che ogni giorno venga svaligiata la dispensa dei dolci).

Certo, potreste decidere di installare una classica serratura, ma spesso questa tipologia di mobili non è predisposta per un uso del genere, ed ecco che viene in aiuto Smart Cabinet Lock. Nella confezione troverete la serratura intelligente che si compone di un’unità da installare all’interno del cassetto o scompartimento, e dei perni per adattarsi alle differenti situazioni, assieme ad adesivi e altri accessori per completare facilmente l’installazione. Posizionate l’unità principale dentro l’armadio su un ripiano, collegate l’apposito cilindretto sull’anta e fate in modo che siano allineati per incastrarsi.

Prima dell’installazione fisica dovrete collegare la serratura all’applicazione per smartphone, dato che vi sarà richiesto di inquadrare un QR Code, procedura che sarà più comoda svolgere a priori. L’applicazione si occuperò unicamente di controllare il comportamento della Smart Cabinet Lock, cioè aprire e chiudere la serratura, nonché impostare degli automatismi, come ad esempio la chiusura automatica, non differentemente da quanto accade con altri prodotti di Yale Linus, la serratura smart per porte che abbiamo recensito a questo indirizzo: Yale Linus ! Recensione della serratura intelligente.

Yale Smart Cabinet Lock funziona sia tramite bluetooth sia tramite Wi-Fi, ma in quest’ultimo caso dovrete acquistare anche un hub Wi-Fi (a meno che già ne abbiate uno perché avete altri prodotti Yale della linea smart home). La scelta del modello Wi-Fi ha chiaramente dei vantaggi, e dipende da quello che vorrete richiudere. Immaginiamo di voler mettere sotto chiave l’armadio in cui custodite detersivi, prodotti per la pulizia e altri materiali pericolosi, ma di voler sbloccare l’armadio da remoto in maniera tale che un adulto possa accedervi anche se non siete a casa. Dipende ovviamente dalle vostre necessità. Ovviamente potrete installare molteplici Smart Cabinet Lock e controllarli dalla stessa App.

La nostra esperienza è stata positiva, solo la procedura d’installazione fisica richiede un po’ d’impegno per accertarsi del corretto posizionamento. Dobbiamo riconoscere che, nonostante si possa installare in qualsiasi scompartimento, in alcune situazioni dovrete ingegnarvi. Ad esempio per installarlo in un cassetto, sarà più semplice posizionare l’unità principale nel cassetto più in alto così da sfruttare la struttura del mobile, e dovrete posizionarlo a testa in giù. Se vorrete invece bloccare altri cassetti, sarà decisamente più difficile, perché dipenderà molto da come sono fatti i cassetti stessi e il sistema di apertura. Insomma, nonostante offra una compatibilità estesa, non date per scontato la possibilità di metterlo ovunque.

Verdetto

Yale Smart Cabinet Lock è un prodotto un po’ controverso. Per desiderarlo dovrete avere delle necessità molto specifiche, al punto tale che noi abbiamo fatto degli esempio generici, ma non è detto che siano proprio le situazioni in cui potreste trovarlo utile. Inoltre dobbiamo considerare che il costo non è basso, soprattutto se vorrete confrontarlo con soluzioni più classiche, come una serratura normale o, addirittura, un normalissimo lucchetto. Non è la stessa cosa, ovviamente, Smart Cabinet Lock è una soluzione molto più elegante e al passo con i tempi, ma dovrete, come detto, avere delle necessità molto specifiche. Noi possiamo dirvi che fa quello che promette e lo fa bene, ora lasciamo a ognuno di voi giudicare se è il prodotto di cui ha veramente bisogno.