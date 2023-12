YouTube deve darsi una regolata, spinge le persone a fare e guardare cose pericolose

Un pilota YouTuber è stato condannato a sei mesi di prigione federale nel Distretto Centrale della California per aver deliberatamente provocato un incidente aereo allo scopo di ottenere visualizzazioni online.

Questo è l'ultimo di una serie di casi che coinvolge alcuni fra i più celebri Content Creator presenti su YouTube, i quali si spingono oltre i limiti del decoro pur di ottenere il favore degli spettatori.

Dopo Logan Paul, i TheBorderline e decine di altri creatori di contenuti, ora tocca a Trevor Daniel Jacob, 30 anni, il quale si è dichiarato colpevole di ostacolare un'indagine federale.

Dopo aver volontariamente fatto precipitare un aereo di sua proprietà, filmando il tutto dopo essersi espulso dal velivolo, Jacob avrebbe fornito informazioni false sulla posizione del relitto, affermando che lo chianto fosse stato causato da un guasto al motore.

Il pilota aveva pianificato di espellersi deliberatamente dall'aereo e filmare il suo atterraggio con il paracadute durante un volo in solitaria, il 24 novembre 2021, in direzione di Mammoth Lakes, in California.

Prima del decollo, diverse telecamere video erano state montate sull'aereo e una telecamera, fissata a un bastone per selfie e tenuta da Jacob dopo l'espulsione, ha ripreso la discesa dell'aereo e il successivo impatto nella Los Padres National Forest vicino a Santa Maria.

Dopo aver caricato le riprese del crash su YouTube, Jacob ha affermato di non conoscere la posizione del relitto, pur avendo recuperato, precedentemente, i detriti tramite un elicottero, e averli gettati dentro dei bidoni dell'immondizia vicino all'aeroporto di Lompoc.

Il video intitolato "Ho schiantato il mio aereo", che mostrava il crash e la discesa con il paracadute, è stato caricato sul suo canale YouTube il 23 dicembre 2021, come parte di una sponsorizzazione per promuovere il portafoglio di un'azienda.

Due anni più tardi, i pubblici ministeri hanno sostenuto che Jacob ha commesso questo reato per ottenere visibilità sui social media, oltre ad averlo fatto in virtù di un vantaggio finanziario.

Hanno sottolineato, inoltre, che comportamenti "avventurosi" di questo genere non possono essere tollerati. L'incidente sottolinea l'importanza di evitare comportamenti illegali e pericolosi, specialmente quando vengono registrati e resi pubblici per del semplice guadagno personale.

Quello che però continua a sorprenderci è che YouTube non intervenga con una regolamentazione per questo tipo di contenuti, i quali dovrebbero, innanzitutto, venire proibiti dalla piattaforma, applicando restrizioni, ban e demonetizzazione a quei content creator che insistono nel perpetrare questa strada per ottenere fama e accordi commerciali.