5 videogiochi Telltale da recuperare

Tutti noi conosciamo Telltale: azienda fondata nel 2004 che, dopo una serie di alti e bassi talvolta clamorosi, ha purtroppo chiuso i battenti nel 2018. Un fallimento sotto molti aspetti annunciato, e figlio della sostanziale mancanza di innovazione durante il suo breve ma intenso ciclo di vita: l’azienda è poi “rinata” dopo l’acquisizione da parte di LCG Entertainment, con una nuova sede a Malibu e buona parte del personale rimasto all’interno del team.

Telltale Games ha dato vita negli anni a tante avventure interessanti, e da molti è considerata la vera erede di ciò che è stata LucasArts negli anni 80/90. La realtà dei fatti ci mostra uno studio dalle grandi ambizioni e con enormi competenze a livello narrativo, ma dal quale spesso e volentieri era lecito aspettarsi di più. Il prossimo progetto del team, The Wolf Among Us 2, è atteso per quest’anno dopo un paio di rinvii figli del periodo delicato che l’industria sta attraversando: in attesa di saperne di più, oggi vogliamo (ri)scoprire insieme a voi 5 avventure Telltale da recuperare quanto prima. Iniziamo, buon viaggio!

5 avventure Telltale Games da riscoprire

The Wolf Among Us

Partiamo proprio da The Wolf Among Us, titolo che a parere di chi vi scrive è il migliore dell’intera produzione Telltale. Il gioco - Ispirato dal fumetto Fables di Vertigo - ci mette nei panni di Bigby Wolf, il grosso lupo cattivo del mondo delle fiabe. E proprio questo sarà il contesto del gioco: un universo dove personaggi e situazioni tipiche di quell’immaginario si fondono con la realtà di tutti i giorni, nella New York degli anni ‘80 qui presentata in una versione alquanto singolare.

Acquista su Amazon

La trama è ricca e sfaccettata, ma a destare interesse è soprattutto la spontaneità di questa commistione tra due realtà molto diverse tra loro. Il nostro protagonista è uno sceriffo incaricato di mantenere questo equilibrio e questa distinzione tra quelli che, di fatto, sono due mondi che non devono mai interferire tra loro. Una missione che porteremo avanti in un viaggio appassionante, in grado di emozionare ma anche di strappare qualche risata grazie a una vena sarcastica presente durante tutta l’avventura. Una piccola perla insomma, da recuperare assolutamente.

The Walking Dead

Passiamo ora a quel franchise che, con tutta probabilità, ha davvero consacrato Telltale Games anche a livello mainstream. Stiamo parlando di The Walking Dead, con una saga che prende ispirazione non dall’omonima serie TV ma dal fumetto di Robert Kirkman: è il 2012 quando il mondo accoglie la prima delle cinque stagioni che, passo dopo passo, ci racconteranno la struggente ed emozionante storia di Clementine.

Un percorso, quello della crescita della nostra protagonista, che Telltale ci racconterà partendo dallo scoppio dell’epidemia fino al raggiungimento dell’età adulta da parte di Clementine. Il tutto in un lungo viaggio fatto di scelte da prendere, decisioni complicate e momenti capaci di colpire direttamente al cuore i fortunati videogiocatori. Ancora oggi il finale della prima stagione resta un esempio di quanto un prodotto videoludico possa arrivare a emozionare, in maniera toccante e indimenticabile.

Game of Thrones

Nonostante il finale della serie HBO non abbia raccolto il consenso unanime da parte del pubblico, Game of Thrones è e resta uno dei prodotti di intrattenimento più importanti degli ultimi decenni. Un successo che ha spinto Telltale a dar vita a un’avventura originale, ideata con la supervisione di George R. R. Martin, ambientata tra la fine della terza stagione e gli attimi precedenti l’inizio della quinta.

Vestiremo i panni di cinque membri della famiglia Forrester (presente nel ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco) alle prese con misteri, intrighi e complotti che hanno reso la saga un fenomeno globale e con pochi precedenti. Un viaggio in cui incontreremo molti dei personaggi e degli eventi della serie, e che proprio per questo merita assolutamente di essere vissuto dai fan del franchise. Si tratta infatti della possibilità di vedere la storia sotto un punto di vista differente, andando così ad arricchire l’esperienza narrativa in maniera significativa. Unico neo? Purtroppo si conclude con un cliffhanger che, ahinoi, con tutta probabilità non verrà mai risolto. Un vero peccato.

Guardians of the Galaxy

Siamo seri: quanti film riescono a creare un’atmosfera grezza, scanzonata e irriverente quanto Guardians of the Galaxy? La trilogia targata Marvel Studios è stata un successo su tutta la linea, in grado di consacrare il genio di James Gunn e di presentare al grande pubblico il folle gruppo di eroi creati da Dan Abnett e Andy Lanning.

E se avete amato i film quanto noi non potete assolutamente perdervi Guardians of the Galaxy: The Telltale Series, titolo diviso in cinque episodi che ci catapulta nel cuore del franchise… Dando vita a un’esperienza unica, capace di intrattenere e divertire per tutta la durata dell’avventura. Un elogio particolare va fatto all’atmosfera perfettamente in linea con quella vista nei film, al doppiaggio ben orchestrato e alla superba caratterizzazione dei personaggi, nonostante non manchi qualche problema a livello di animazioni. La colonna sonora può poi vantare tracce di Bob Dylan, Electric Light Orchestra, Boston, Queen e tanti altri: insomma, recuperatelo al più presto!

Tales from the Borderlands

Chiudiamo con quella che, purtroppo, è l’avventura Telltale che più spesso e volentieri viene dimenticata dal grande pubblico. Stiamo parlando di Tales from the Borderlands, anche qui strutturato in cinque episodi ed effettivamente canonico per quanto riguarda la saga Gearbox. Il gioco è infatti ambientato tra il secondo e il terzo capitolo di Borderlands, e ci metterà nei panni di Rhys e Fiona, rispettivamente impiegato della Hyperion Corporation e truffatrice originaria di Pandora.

Tales from the Borderlands riprende fedelmente lo stile e le caratteristiche della saga, ragion per cui fu un vero e proprio successo a livello di critica: la trama alterna sprazzi di genialità a momenti assurdamente divertenti, con un humor unico e la possibilità di compiere tante scelte che cambieranno più o meno radicalmente la nostra avventura. In pochi sanno che nel 2022 Gearbox Quebec pubblicò addirittura un sequel - intitolato New Tales from the Borderlands - che però non riuscì a raggiungere le vette del primo capitolo. La mano di Telltale del resto era evidente, e chissà che in futuro non potremo ammirare un “vero” seguito di questa avventura così folle e indimenticabile.

Abbiamo visto insieme 5 avventure targate Telltale che, anche a distanza di anni, meritano di essere riscoperte da tutti coloro che amano questo genere. Prodotti senza dubbio singolari, che fanno della narrazione il proprio punto forte e che sono certamente in grado di regalare qualche ora di puro divertimento.

Una menzione d’onore va fatta anche a Tales of Monkey Island, Sam & Max e alla serie dedicata a Batman, tutti titoli che hanno contribuito a portare avanti un genere a suo modo così particolare. Chiudiamo come di consueto lasciando la parola a voi: quali sono quei titoli Telltale che più vi hanno emozionato?