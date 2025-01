I 6 migliori videogiochi di questa generazione (per ora)

Il mondo dei videogiochi si sa, è bello perché vario: ogni anno tutti i giocatori del mondo hanno la possibilità di trovare, scoprire e approfondire il prodotto perfetto per le proprie esigenze. Senza limiti. Ce n’è per tutti insomma, per un settore che continua a crescere anno dopo anno e che oggi più che mai rappresenta una fetta importante della quotidianità di tutti noi.

Il mese di novembre 2020 ha dato il via all’attuale generazione di console, che ormai si sta lentamente avviando verso la propria fase conclusiva: PlayStation 5 e Xbox Series X|S lasceranno senza dubbio un segno indelebile nel cuore degli appassionati, e ci hanno regalato una serie di titoli destinati a rimanere nella storia. Ed è proprio questo ciò di cui vogliamo parlare oggi, ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito alla scoperta di 6 tra i migliori videogiochi di questa generazione!

Astro Bot

Iniziamo con un franchise che merita di essere scoperto: Astro Bot (acquistabile su Amazon). Dopo aver fatto breccia nei cuori dei giocatori su PlayStation VR, Astro è diventato un'icona per i fan più recenti grazie al meraviglioso Astro Bot per PlayStation 5.

Ci troviamo davanti a un piccolo gioiello a livello tecnico, con un gameplay semplice ma incredibilmente raffinato e un'attenzione ai dettagli che lascia a bocca aperta.

Il tutto impreziosito da un’esperienza che celebra la storia di PlayStation, con collezionabili, omaggi ai classici del passato e sezioni che sfruttano al massimo il DualSense per un’immersione totale. Con tantissime aree da esplorare e segreti da scoprire, Astro Bot si rivela un titolo sorprendentemente completo.

Elden Ring

Cambiamo genere parlando di uno dei soulslike più folli degli ultimi anni: Elden Ring, uscito nel 2022 ed entrato peraltro nella lista dei videogiochi più venduti di sempre. Con più di 25 milioni di unità vendute in tutto il mondo, e forte di un enorme successo di critica oltre che di pubblico, il titolo nasce dalla collaborazione tra FromSoftware e George R. R. Martin e sin dall’annuncio ha catturato l’attenzione del mondo.

Il risultato finale è un open world atipico, caratterizzato da un level design pazzesco e una longevità fuori dal comune. Senza tralasciare un comparto artistico di prim’ordine e tanti elementi, dalla narrazione al gameplay ad alta tensione, che lo rendono uno dei migliori titoli degli ultimi anni.

Psychonauts 2

Il ritorno di Tim Schafer rientra senza ombra di dubbio tra le più grandi sorprese di questa generazione: se il primo Psychonauts non era riuscito a trasmettere appieno il messaggio preposto, questo secondo capitolo ha stupito i giocatori di tutto il mondo per l’incredibile profondità sotto tantissimi punti di vista. Stiamo parlando di una piccola perla che, in maniera quasi inaspettata, è riuscita a guadagnarsi diversi premi come “gioco dell’anno” raccogliendo il plauso congiunto di pubblico e critica.

In realtà, parlare di inaspettato è un errore che chi conosce Schafer e il suo lavoro sa di non commettere: il creatore di Grim Fandango ha da sempre dimostrato un estro tale, e le sue produzioni hanno sempre dato conferme in questo senso. Psychonauts 2 è con tutta probabilità la sua opera definitiva, con una narrazione rivoluzionaria e una commistione di generi che offre un’esperienza solida e appagante sotto ogni aspetto.

Baldur’s Gate III

Il titolo della nostra recensione di Baldur’s Gate III è abbastanza eloquente: siamo davvero di fronte a uno dei migliori giochi di ruolo mai ideati, con Larian Studios che ha realizzato un capolavoro su tutta la linea. Una produzione mastodontica, con una longevità e una rigiocabilità senza precedenti: Baldur’s Gate è un must have per tutti gli amanti del genere ma, allo stesso tempo, un’esperienza capace di far appassionare pressoché chiunque a un filone che merita di essere scoperto.

Il titolo offre una struttura narrativa impressionante, con la possibilità di plasmare realmente la propria storia scegliendo passo dopo passo quale strada prendere. Una nota di merito va fatta anche alla colonna sonora, capace di accompagnare il giocatore in un’avventura unica, e al comparto visivo che rende il tutto una vera opera d’arte.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio

Indiana Jones. Dopo aver conquistato il mondo del cinema, l’archeologo più famoso di sempre è arrivato anche nel mondo dei videogiochi con diversi titoli, tra cui l’apprezzato Indiana Jones e l'Antico Cerchio, uscito nel dicembre del 2024.

Ci troviamo davanti a un’avventura coinvolgente, con enigmi ben strutturati e un gameplay che mescola esplorazione, combattimenti e puzzle. Il tutto arricchito dall'inconfondibile atmosfera delle avventure di Indy, con misteri da svelare e antichi artefatti da recuperare.

Il gioco è impreziosito da un design narrativo intrigante, con location suggestive e una trama che si ispira ai migliori momenti del franchise cinematografico. Con una durata ragionevole e attività che variano tra combattimenti, scalate e risoluzione di rompicapi, Indiana Jones e l'Antico Cerchio è senza dubbio uno dei migliori titoli di questa generazione.

Alan Wake 2

Chiudiamo con un titolo che è un’esperienza unica nel suo genere, e che è riuscito a catturare i giocatori di tutto il mondo grazie a una serie di elementi davvero rivoluzionari. Alan Wake 2 è più del tanto atteso seguito del capolavoro Remedy del 2010: stiamo parlando di una perla dalla narrazione surreale, artisticamente di altissimo livello e, di base, di una delle storie più incredibili mai raccontate.

Sam Lake si è superato su tutta la linea, regalando al pubblico un’avventura destinata a rimanere negli annali. La sensazione è che l’opera sia riuscita ad alzare l’asticella al punto di impostare nuovi standard in termini di narrazione: un’impresa non da poco, per un gioco che non smetteremo mai di consigliarvi. Un’esperienza, insomma, da vivere almeno una volta nella vita.

Abbiamo visto insieme 6 dei migliori titoli di questa generazione, in una lista che necessita di un paio di precisazioni: dovendo scegliere cinque giochi se ne vanno ovviamente a escludere tanti altri, e allo stesso tempo va detto che questa generazione non è ancora conclusa. Chiudiamo come sempre lasciando la parola a voi: quali sono, a vostro parere, i migliori videogiochi di questa generazione?