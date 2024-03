0-100 km/h in 1 secondo è possibile, ma con un trucchetto

Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha fatto una dichiarazione estremamente audace all'inizio di questa settimana riguardo alla prossima supercar Roadster, affermando che l'azienda mira a un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h inferiore a un secondo. Nonostante molti abbiano respinto tale affermazione, ha trovato un alleato nel CEO di Bugatti-Rimac, Mate Rimac.

Quando gli è stato chiesto sulla sua pagina Facebook se pensava che l'affermazione di un tempo di accelerazione inferiore a un secondo fosse credibile, Rimac ha risposto sorprendentemente con un sì. "È possibile con i motori elettrici", ha affermato in un commento su Facebook. "Abbiamo simulato la cosa".

Ma c’è una clausola significativa da accompagnare a questa conferma.

"Il problema è che si rilascia l'aria in due o tre secondi e poi ci si porta dietro un sacco di peso morto (serbatoi, compressore, valvole, ugelli, ecc.)", continua Rimac. "Lo stesso vale per i ventilatori: semplicemente ti danno più presa, ma hai bisogno di qualcosa come 30.000 newton-metri sulle ruote per accelerare al di sotto di un secondo da 0 a 100 km/h, il che significa che hai bisogno di enormi motori, inverter, cambi, alberi di trasmissione, ecc. "

Rimac ha inoltre sottolineato che l'auto dovrebbe essere "super leggera", un requisito che di solito non è standard per le auto alimentate a batteria. Perfino la sua hypercar Rimac Nevera, che raggiunge i 100 km/h in meno di 2,0 secondi, pesa oltre 2.500 kg.

Nel 2018, il CEO di Tesla, Elon Musk, ha suggerito che la Roadster avrebbe "10 piccoli motori a razzo disposti senza soluzione di continuità attorno all'auto". Questo, in teoria, sarebbe il tipo di spinta di cui la Roadster ha bisogno per raggiungere quel tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di un secondo. Tuttavia, non è chiaro come ciò andrebbe a finire con l'NHTSA (omologazione).