Da 0 a 100 km/h in meno di 1 secondo, ecco quanto sarà veloce Tesla Roadster

In una serie di post su X, il CEO di Tesla, Elon Musk, ha fatto una serie di affermazioni audaci sulla Tesla Roadster, e le sue ultime dichiarazioni includono la promessa che le consegne avverranno nel 2025. Per essere onesti, questo si adatta all’obiettivo più recente di Musk di far entrare in produzione l’auto sportiva elettrica entro la fine dell’anno. Anche se l’ETA sembra ragionevole, Musk non ha escluso che la Roadster possa essere in grado di volare, cosa che aveva affermato nel 2019.

Quando la nuova Roadster fu annunciata per la prima volta, Musk promise un tempo da 0 a 100 km/h inferiore ai 2 secondi, un'affermazione che divenne ancora più scandalosa quando altre case automobilistiche raggiunsero o superarono lo stesso obiettivo. Tesla ha quindi riprogettato la macchina annunciato che coprirà lo 0-100 in meno di secondo, qualcosa che gli ingegneri di Rimac hanno confermato essere possibile.

Musk ha anche affermato che il progetto di produzione è completo e che la rivelazione avverrà “alla fine dell’anno”, sottolineando che Tesla “punta” a spedire le consegne iniziali nel 2025. Quando gli è stato chiesto se può volare (o forse semplicemente librarsi), l'autoproclamato signore dei meme ha risposto con un'emoji con gli occhi finti.

Elon Musk e Tesla hanno più volte cambiato rotta sui nuovi prodotti, in particolare per quanto riguarda le date di lancio. Con questo in mente, non sarebbe una sorpresa se il debutto venisse nuovamente ritardato. Tuttavia, non dovrebbe essere ritardato di molto.

Il programma di lancio della Model 3 sembra andare bene e i suoi progressi dovrebbero liberare alcune risorse di Tesla. Anche il Cybertruck ha iniziato a raggiungere i clienti e, sebbene ci sia ancora molto lavoro da fare per aumentare la produzione, questi sono segnali positivi. Con meno progetti in corso, Tesla dovrebbe essere in grado di concentrarsi sul perfezionamento della nuova Roadster con meno distrazioni e ritardi.