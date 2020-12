4C 33 Stradale Tributo, il canto del cigno della sportiva di Alfa Romeo

Alfa Romeo si prepara al gran finale della 4C, dopo aver lentamente discontinuato il modello in Italia e in altri paesi; per concludere al meglio la storia della 4C, Alfa Romeo ha deciso di rilasciarne una versione speciale, la 4C Spider 33 Stradale Tributo.

Questo modello vedrà la luce solo sul mercato americano, dove la 4C è ancora in vendita, e sarà prodotto in soli 33 esemplari, per onorare l’icona Alfa Romeo 33 Stradale degli anni ’60. Proprio come la 4C, la 33 Stradale era un’auto sportiva a motore centrale: fu prodotta in solo 18 esemplari, tra il 1967 e il 1969, e ai suoi tempi era una delle auto più veloci al mondo, con una velocità massima di circa 260 chilometri orari.

La nuova Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo sarà venduta al prezzo di 79.995$ in una sola colorazione, il Rosso Villa d’Este. Inoltre sarà impreziosita da cerchi speciali in una colorazione grigio-oro, nuovi sedili rivestiti in un mix tra pelle marrone e scamosciato nero, e da diversi badge posizionati strategicamente sull’auto per segnalarne l’importanza.

Nessuna modifica meccanica prevista: il motore è il solito 4 cilindri in linea turbo da 1.75 litri, in grado di erogare 237 cavalli, affiancato a una trasmissione a doppia frizione a 6 rapporti, con trazione posteriore. La velocità massima è di poco inferiore ai 260 chilometri orari, mentre lo scatto da 0 a 100 è registrato in 4.1 secondi.

“La 4C Spider 33 Stradale Tributo rappresenta il classico stile Alfa Romeo, e svolge la funzione di passare la torcia alla prossima generazione di veicoli Alfa Romeo, tra i quali troviamo il crossover Tonale con alimentazione ibrida, la cui produzione inizierà il prossimo anno.” Ha affermato Tim Kuniskis, capo di Alfa Romeo.

La 4C si prepara a uscire di scena dopo anni di vendite non entusiasmanti, nonostante l’anima sportiva e il prezzo relativamente abbordabile; la ricetta non ha funzionato, e pertanto Alfa Romeo ha deciso di virare su altri orizzonti, almeno per il momento.