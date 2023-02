La città di Milano disporrà di nuove telecamere T-Red. Ormai da diversi anni le principali città italiane promuovono l’installazione di sistemi di videosorveglianza dotando i semafori di sistemi che includono sensori e telecamere che rilevano il passaggio dei veicoli con semaforo rosso.

Rendere le strade delle grandi città italiane sempre più sicure è tra le prerogative dei singoli Comuni che scelgono, conseguentemente, di adottare nuovi sistemi tecnologici. In occasione della commissione congiunta Bilancio Sicurezza è stato ufficializzato l’arrivo di nuove telecamere T-Red nella città meneghina anche se dispositivi come gli autovelox mobili vengono considerati come uno strumento indispensabile per una maggiore sicurezza sulle strade. Non a caso, le stime del 2023 svelate nel corso dell’incontro parlano di entrate nelle casse dell’Amministrazione comunale pari a 250 milioni di euro. Una cifra del tutto enorme che vede un incremento sostanziale rispetto all’anno precedente (42 milioni di euro rispetto ai 208 milioni del 2022).

Il dato delle sanzioni è relativo a un percorso storico che ha visto nel 2019 un introito di 271 milioni. Poi c’è stata una diminuzione nel 2020 e 2021 per il lockdown e la sospensione di Area B e C della sosta, con 132 e 147 milioni. Intendiamo continuare perché abbiamo l’obiettivo di dimezzare gli incidenti stradali con feriti, ha ribadito l’assessore alla sicurezza, Marco Granelli.

E se gli autovelox mobili hanno registrato circa 8.000 sanzioni nel corso del 2022, l’installazione di nuove telecamere T-Red non potrà che far aumentare il numero di multe nel corso dei prossimi anni. Secondo quanto diffuso, le telecamere saranno installate tra piazza Napoli e viale Troya, tra viale Fulvio Testi, via Chiese e via Ponale, tra viale Nazario Sauro, viale Zara e viale Stelvio, tra viale Scarampo e viale De Gasperi, tra viale del Ghisallo, viale Certosa e piazzale ai Laghi. Successivamente si proseguirà con l’installazione di altre quattro telecamere.

Non sono inoltre mancate le parole di Granelli per quanto riguarda le soste irregolari e le conseguenti infrazioni del Codice della Strada: