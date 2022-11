La situazione del mercato dell’auto, in Italia come nel resto del mondo, non è delle più rosee e acquistare una vettura nuova può ancora richiedere un’attesa non così limitata. Secondo un nostro precedente report, per alcuni specifici modelli è possibile attendere diversi mesi se non un anno intero; inoltre, complice una serie di rincari su materie prime ed energia, i costri sono leggermente lievitati a tutto vantaggio del mercato dell’usato. Sebbene in questo contesto sia stato registrato un aumento cospicuo, in alcuni casi, dei prezzi ci sono realtà che riescono ad includere un estensivo servizio utile all’acquirente inglobando azioni di controllo e verifica a tutto vantaggio della qualità finale.

La garanzia è un aspetto sicuramente non trascurabile e quando si acquista online è bene documentarsi sulla tipologia di controlli effettuati; inoltre, oltre alla verifica sugli organi meccanici più suscettibili per natura all’usura è bene sincerarsi sulle modalità di verifica anche sulle auto elettriche. Le auto a batteria, come sappiamo, sono sempre più acquistate (anche grazie agli incentivi statali) e la preferenza degli italiani è focalizzata per lo più sui SUV di medie dimensioni (C-SUV).

Per capire di più di questo genere di controlli e in generale sulle modalità di acquisto online di vetture endotermiche e non, abbiamo intervistato Soni Leraj – Head of Retail Italy Autohero. Per chi non lo sapesse, Autohero, è una società specializzata nell’acquisto di auto usate online. Grazie ad una piattaforma di vendita online B2C, la società fornisce un’ampia panoramica di vetture multi-brand rinnovate (e revisionate) giornalmente.

Quali sono le auto più vendute e in generale, in Italia, quale segmento va per la maggiore?

In Italia nel terzo trimestre del 2022, i marchi più venduti su Autohero sono stati Fiat, Renault e Ford. Tra queste, l’auto compatta (C-SUV) è stata la tipologia di auto più popolare.

Qual è l’età media dell’acquirente che utilizza Autohero? C’è stata una variazione nel tempo della fascia di età?

In Autohero rendiamo l’acquisto di un’auto usata semplice, moderno e trasparente per tutti: ad oggi, oltre il 50 per cento dei nostri clienti italiani ha un’età compresa tra i 25 ei 44 anni.

Quanto è lunga la fase di acquisto e quali sono i servizi più apprezzati dagli acquirenti?

Autohero vuole rendere l’acquisto di un’auto online un’esperienza conveniente, semplice e sicura. Sul nostro sito è possibile scegliere fra un’ampia selezione di marche e modelli, grazie a uno stock costantemente aggiornato. Una volta individuata un’auto, lo shop online permette di vederne ogni dettaglio con una galleria di immagini dedicata e un tour virtuale a 360° degli interni. Lo stesso vale per le imperfezioni dell’auto che vengono mostrate in modo trasparente. Selezionata l’auto, è possibile aggiungere anche degli extra, come il set di gomme aggiuntivo o l’estensione della garanzia. Una volta finalizzata questa prima fase, si passa direttamente al pagamento con la possibilità di scegliere tra rateizzazione, finanziamento o pagamento in un’unica soluzione. Durante il check-out, viene richiesto all’acquirente di versare un deposito cauzionale di 500€ prima di selezionare le opzioni di pagamento, inclusa la possibilità di pagare anticipatamente o direttamente alla consegna dell’auto. Tutti i clienti beneficiano del diritto di recesso esteso a 21 giorni e un anno di garanzia.

Come funziona la garanzia e che tasso di reso c’è?

Tutte le auto acquistabili su Autohero sono coperte da una garanzia di base di 12 mesi, gratuita. Al momento del pagamento, offriamo anche la possibilità di passare alla garanzia Premium per ottenere la massima sicurezza e una copertura più lunga, estensibile fino a 36 mesi.

Inoltre, grazie alla nostra garanzia soddisfatti o rimborsati estesa a 21 giorni, i clienti possono provare per tre settimane la loro nuova auto e capire se rispetta le proprie aspettative ed esigenze. Indipendentemente dalla tipologia di garanzia selezionata in fase di acquisto dell’auto, in Autohero ci assicuriamo di garantire un supporto post-vendita reattivo e che soddisfi le aspettative dei nostri clienti. Con questo obiettivo in mente, lavoriamo con una vasta rete di partner automobilistici che si occupa di tutte le potenziali riparazioni. L’impegno che mettiamo nel garantire gli elevati standard di qualità dei veicoli in vendita sul nostro shop è volto a garantire una forte soddisfazione degli utenti, che si riflette anche nei portali di recensioni come Trustpilot.

Quali controlli vengono eseguiti sulle auto? In particolare, per le auto elettriche, come viene verificata la longevità della batteria?

Per noi è davvero importante assicurare ai clienti un’eccezionale esperienza di acquisto, a partire dalla qualità delle nostre auto. Su Autohero vendiamo solo auto ricondizionate di nostra proprietà, controllate al 100 per cento e accuratamente revisionate, dando ai nostri clienti piena trasparenza e evidenza anche di tutte le imperfezioni. Tutte le auto vengono ispezionate e ricondizionate dai nostri tecnici esperti, che prestano attenzione a ogni singolo dettaglio, e passano oltre 420 checkpoints prima di essere inserite a catalogo.

La scelta del finanziamento è dominante sull’acquisto diretto?

In Autohero, oltre al pagamento diretto dell’auto, offriamo diverse possibilità di finanziamento del veicolo. In pochi semplici passi, è possibile trovare l’offerta più adatta alle proprie esigenze, scegliendo tra due principali opzioni di finanziamento flessibili: il finanziamento classico con rate mensili e il finanziamento balloon con rate mensili più basse e un pagamento finale. Inoltre, abbiamo di recente introdotto l’opzione “Pagamento alla consegna”, che offre ai nostri clienti la possibilità di pagare la propria auto tramite bonifico immediato nel momento della consegna e di visionarla di persona presso il proprio domicilio, garantendo ancora una volta il massimo della sicurezza e della trasparenza.