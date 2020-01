Alfa Romeo, Giulia Quadrifoglio GTA al Salone di Ginevra?

Per il momento sono solo voci di corridoio, però l’Alfa Romeo potrebbe presentare – al Salone di Ginevra 2020 – la nuova versione GTA della Giulia Quadrifoglio. Dunque la nuova auto potrebbe essere tra le principali protagoniste del grande evento, considerato il fatto che si tratta di una serie “ultra limitata”. Dunque, dopo le versioni 147 GTA e 156 GTA, molto probabilmente arriveranno le versioni MY20 della Giulia Quadrifoglio insieme alla Stelvio. A quanto pare i due nuovi gioiellini del brand dello storico Biscione saranno equipaggiati da 520 CV, caratteristica già vista sull’Alfa Romeo Racing.

Però, una delle informazioni più inaspettate, riguarda proprio l’arrivo della nuova versione di Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio GTA. Sarà una serie speciale caratterizzata dalla presenza di un aggiornamento riguardante il V6 a V di 90 gradi. Questo sarà spinto – addirittura – sino ai 600 CV e di conseguenza saremo difronte ad una vettura con rapporto di potenza cavalli/litro sorprendente. La potenza specifica del motore andrebbe a raggiungere i 214,45 CV/litro; una differenza sostanziale se si considera che una AMG 4 cilindri della Classe A45 ha una potenza di “soli” 210,45 CV/litro.

Come anticipato, per il momento, sono solamente indiscrezioni quindi nulla è ancora ufficiale. Però, con molta probabilità, la GTA potrebbe avere caratteristiche molti simili a quelle viste nella Jaguar XE SV Project 8. Motivo per il quale, la nuova Alfa Romeo potrebbe avere circa 100 kg in meno ma anche paraurti anteriore totalmente innovativi dal punto di vista aerodinamico e un impianto frenante eccezionale. Questo nuovo “esemplare” dovrebbe essere realizzato in un’edizione veramente molto limitata. Ovviamente, la decisione definitiva verrà presa in base al successo che otterrà al Salone di Ginevra 2020. La nuova vettura – grazie a queste caratteristiche – potrebbe essere in grado di “macinare” nuovi record e concorrere con le più importanti berline a 4 porte.