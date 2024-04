Alfa Romeo Junior (Milano) si può ordinare, si parte da 31.900 euro per la ibrida

Nella frenetica corsa verso l'elettrificazione, l'Alfa Romeo fa il suo ingresso con grande impatto: il debutto della Junior ( Milano ) segna una svolta epocale per il marchio italiano, presentando al mondo la sua prima vettura completamente elettrica. Questo lancio non solo rivoluziona la gamma Alfa Romeo, ma segna anche un cambio di rotta strategico, con il veicolo di dimensioni compatte che fa il suo ingresso nel mercato automobilistico.

Con una lunghezza compatta di soli 4,17 metri, l'Alfa Romeo Junior si colloca nel segmento B dei SUV, seguendo le orme dei gloriosi predecessori come la Giulietta e la Mito. Pur condividendo la piattaforma con altri modelli della famiglia Stellantis, come la Fiat 600, la Jeep Avenger e la Lancia Ypsilon, la Milano si distingue per il suo stile distintivo e un'esperienza di guida che promette di catturare l'anima degli appassionati.

Il design esterno dell'Alfa Romeo Junior è un audace mix di innovazione e tradizione. Il frontale, con la sua reinterpretazione del celebre trilobo, ospita una mascherina iconica che può essere personalizzata con il Biscione visconteo o il marchio Alfa Romeo. Ma è soprattutto il suo caratteristico design a forma di "C" dei fari anteriori, abbinato ai sofisticati proiettori a LED, a conferire alla Milano una presenza unica nel competitivo mercato dei SUV compatti.

All'interno, l'Alfa Romeo Junior sposa il lusso contemporaneo con la tecnologia di ultima generazione. Uno schermo digitale da 10,25 pollici per la strumentazione e un sistema di infotainment anch'esso da 10,25 pollici, orientato verso il guidatore, rappresentano solo alcuni dei raffinati dettagli presenti nell'abitacolo.

La Junior si inserisce perfettamente nella tendenza del Gruppo Stellantis verso l'elettrificazione, offrendo sia una versione completamente elettrica che un'opzione ibrida. La variante elettrica, dotata di un motore che eroga fino a 240 CV e un pacco batterie da 54 kWh, promette un'autonomia fino a 410 km nel ciclo WLTP. Inoltre, la rapidità di ricarica è garantita grazie alla possibilità di raggiungere fino a 100 kW in corrente continua, consentendo una ricarica dall'10% all'80% in meno di 30 minuti.

Per quanto riguarda i prezzi, l'Alfa Romeo Junior offre diverse opzioni di acquisto, con l'allestimento Speciale disponibile a partire da 29.900 euro per la versione ibrida e 39.900 euro per quella elettrica.