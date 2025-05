Questa Mini fuoristrada sembra pronta per GTA VI

La trasformazione audace di una Mini Cooper S del 2003 sta catturando l'attenzione degli appassionati di fuoristrada, sfidando ogni convenzione automobilistica. Quello che un tempo era un veicolo urbano compatto, progettato per destreggiarsi nel traffico cittadino o nei percorsi di autocross, è stato riconvertito in un autentico mezzo da off-road con modifiche sostanziali che ne hanno rivoluzionato le capacità. Questa incredibile metamorfosi dimostra come la passione e l'ingegnosità possano spingere oltre ogni limite anche le vetture apparentemente meno adatte all'avventura fuoristrada.

Il cuore pulsante di questa insolita creazione rimane il motore originale della Mini Cooper S: un quattro cilindri sovralimentato da 1.6 litri capace di erogare 168 cavalli di potenza. Nonostante i chilometri accumulati, il propulsore ha ricevuto cure meticolose. L'attuale proprietario ha inoltre provveduto a una revisione totale del sistema di accensione e all'installazione di un nuovo impianto di scarico in acciaio inossidabile, garantendo prestazioni affidabili nonostante l'uso impegnativo.

Le modifiche più evidenti riguardano l'assetto e la capacità di affrontare terreni accidentati. La Mini è stata equipaggiata con un kit di sollevamento Journeys Off Road che ha trasformato radicalmente l'altezza da terra del veicolo. I pneumatici originali sono stati sostituiti con imponenti Maxtrek Mud Trac (non vi serviranno le calze da neve) da 29 pollici, montati su cerchi Circuit Performance da 15 pollici, conferendo alla vettura un aspetto decisamente più aggressivo e una capacità di superare ostacoli impensabile per una Mini standard.

A completare la trasformazione, sono stati aggiunti elementi tipici dei veicoli da fuoristrada come sliders protettivi per le rocce, un caratteristico snorkel per attraversamenti in acqua e un sistema di illuminazione ausiliaria per le avventure notturne. Come da tradizione per i veri mezzi off-road, non poteva mancare un robusto portapacchi sul tetto per il trasporto di attrezzature supplementari durante le escursioni.

La trasmissione a sei marce manuale originale è stata mantenuta, creando un connubio insolito tra la guidabilità sportiva tipica della Mini e le nuove capacità fuoristradistiche. Questa combinazione promette un'esperienza di guida unica, dove l'agilità intrinseca della piccola vettura britannica si fonde con la possibilità di avventurarsi su percorsi prima inaccessibili.

L'opportunità di possedere questo singolare esemplare è alla portata degli appassionati attraverso il sito d'aste Bring a Trailer (ma attenzione al controllo targa quando si acquista usato), dove il veicolo è attualmente in vendita senza prezzo di riserva. Al momento della stesura dell'articolo, l'offerta si attestava intorno ai 3.750 dollari, una cifra sorprendentemente contenuta per un progetto così elaborato e funzionale. Questa Mini Cooper S potrebbe rappresentare un'alternativa economica e divertente per gli amanti del fuoristrada alla ricerca di un mezzo non convenzionale.

Questa straordinaria conversione sfida il concetto stesso di limitazioni progettuali e dimostra come la creatività dei modificatori automobilistici possa trasformare radicalmente l'identità e la destinazione d'uso di un veicolo. Da vettura cittadina a esploratore di sentieri, la trasformazione di questa Mini Cooper S rappresenta un perfetto esempio di ingegneria automobilistica alternativa che continua ad affascinare e ispirare la comunità degli appassionati.