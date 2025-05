AirCar: l'auto volante sarà in vendita il prossimo anno

La rivoluzione del trasporto personale prende finalmente il volo con l'AirCar di Klein Vision, il primo veicolo volante di produzione che sarà commercializzato a partire dal prossimo anno. Dopo cinque anni di sviluppo e test riusciti, l'azienda slovacca ha trasformato quello che sembrava un sogno fantascientifico in una realtà tangibile. Con un prezzo paragonabile a quello di una Lamborghini Revuelto completamente accessoriata, circa 800.000 dollari, questo ibrido tra automobile e aeroplano promette di rivoluzionare il concetto stesso di mobilità personale, offrendo prestazioni superiori in volo rispetto a quelle su strada.

Le immagini del modello di produzione rivelano significative differenze rispetto al prototipo originale. Il parabrezza è stato allungato, dando l'impressione di un frontale più compatto, mentre i fari, precedentemente posizionati nei parafanghi, sono stati spostati sulla parte anteriore e sostituiti da prese d'aria a forma di dente di sega. Nonostante questi cambiamenti, l'aspetto generale rimane quello di un affascinante incrocio tra una vettura da competizione Gruppo C degli anni '80 e un aereo da caccia Lockheed P-38 Lightning.

L'elemento più rivoluzionario dell'AirCar è naturalmente la sua capacità di trasformazione. In soli due minuti, questa coupé lunga quasi 6 metri si converte in un aeromobile con un'apertura alare di oltre 8 metri. Un processo certamente più complesso rispetto all'apertura del tetto di una moderna decappottabile, ma che offre possibilità di trasporto completamente nuove per i suoi fortunati proprietari.

Il cuore tecnologico del veicolo ha subito importanti aggiornamenti. Se inizialmente si parlava di un motore BMW (niente elettrico quindi) da 1,5 litri, ora Klein Vision ha optato per un propulsore fornito da un'azienda sudafricana, capace di erogare 276 CV nella versione base. Secondo quanto riportato da Top Gear, saranno disponibili anche varianti più potenti da 316 e 335 CV per chi desidera prestazioni ancora superiori.

Con un peso di soli 800 kg, l'AirCar raggiunge una velocità massima di 200 km/h su strada, mentre in modalità aereo può spingersi fino a 250 km/h. La cabina non pressurizzata limita l'altitudine di volo a circa 3.050 metri, una quota comunque non molto inferiore a quella raggiungibile da un Cessna Skyhawk, aereo leggero acquistabile con un budget simile. La differenza fondamentale? Con l'AirCar, una volta atterrati, si può semplicemente proseguire il viaggio su strada fino alla destinazione finale.

Nonostante possa sembrare un prodotto estremamente di nicchia, Klein Vision ha grandi ambizioni commerciali. L'azienda prevede che l'industria della mobilità aerea raggiungerà un valore di 162 miliardi di dollari entro il 2034 e immagina che l'AirCar non sarà acquistata solo da facoltosi appassionati in cerca di nuove emozioni, ma anche da società di taxi premium. Naturalmente, considerando il prezzo d'acquisto, questi servizi saranno inizialmente rivolti a una clientela d'élite.

La commercializzazione dell'AirCar segna un momento storico nello sviluppo dei veicoli volanti, trasformando finalmente in realtà ciò che film come "Ritorno al Futuro" avevano solo immaginato. Con la sua introduzione sul mercato, il confine tra guida e volo diventa sempre più sottile, aprendo scenari di mobilità completamente nuovi per il futuro dei trasporti personali.