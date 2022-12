L’obiettivo di ciascuna casa automobilistica è quello di riuscire a realizzare una strategia che possa rivelarsi la migliore, non solo per quando riguarda le vendite dei veicoli in sé, ma soprattutto per soddisfare i clienti. Porre alla base della propria filosofia punti chiave come un’elevata qualità dei prodotti e la soddisfazione dei clienti si pone, infatti, come intento della casa automobilistica Alfa Romeo.

Con tale prospettiva, sembrerebbe che il marchio italiano stia lavorando per riuscire a garantire ai futuri clienti un’esperienza di lusso non solamente durante l’acquisto ma anche dopo. A ribadire che la qualità dei prodotti e la soddisfazione dei clienti sono più importanti dei volumi di vendita del brand è Vincent Noirbent, vicepresidente nordamericano di Alfa Romeo per la pianificazione e la trasformazione del prodotto. La soddisfazione del cliente diventa dunque un punto chiave nella filosofia di un brand automobilistico che da anni si contraddistingue per la propria gamma di veicoli dal carattere sportivo.

Lavoriamo a stretto contatto con la nostra rete, con la fabbrica, quindi sappiamo dove stiamo andando, sappiamo dove siamo diretti, vediamo che i nostri aumentano. Ora si ottiene questo tipo di ricompensa. C’è solo una strada da percorrere, quindi non c’è mai fine. Dobbiamo fare in modo che il prossimo anno si ripeta. Dobbiamo essere sicuri di perfezionare i nostri processi. Negli ultimi mesi il mercato si è mosso in modo molto significativo. Sembra che i tempi siano maturi per dire: Andiamo avanti, ha dichiarato Noirbent.

Un risultato del tutto importante è infatti arrivato grazie alla classificazione di Alfa sul più alto gradino del podio tra i marchi premium; un risultato che ha visto guadagnare nove posizioni e 25 punti in più rispetto al 2021. Non a caso dunque Alfa domina la classifica dei marchi premium e di tutti i brand Stellantis nel segmento premium dello studio J.D. Power 2022 U.S. Sales Satisfaction Index.