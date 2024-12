Alfa Romeo svela l'allestimento Intensa

Alfa Romeo presenta la nuova serie speciale Intensa al Salone di Bruxelles, in programma dall'11 al 19 gennaio 2025. Si tratta di un'edizione limitata esclusiva dedicata all'intera gamma del marchio di Arese, ideata per celebrarne la storia con una dotazione ricchissima e dettagli estetici unici in oro chiaro o rosso.

La serie Intensa sarà disponibile su tutti i modelli Alfa Romeo, dalla Giulia alla Stelvio, passando per Tonale e Junior. Ogni vettura avrà caratteristiche distintive che ne esaltano l'eleganza e la sportività tipiche del marchio italiano. Per la Giulia, disponibile nelle motorizzazioni benzina da 280 CV e diesel da 210 CV, la serie Intensa prevede cerchi in lega diamantati da 19 pollici, finiture in oro chiaro, interni in pelle e Alcantara con cuciture cuoio, impianto audio Harman Kardon e infotainment da 12,3 pollici.

La Stelvio si distingue per i cerchi in lega da 20 pollici, pinze freno nere, dettagli tricolore sugli specchietti e sospensioni adattive SDC. Gli interni sono rifiniti in pelle e Alcantara. Per quanto riguarda i modelli più compatti, la Tonale Intensa monta cerchi bicolore da 20 pollici, interni in Alcantara nero con dettagli color cuoio e sistemi di assistenza alla guida di livello 2. La Junior, invece, si caratterizza per i cerchi diamantati da 18 pollici e gli interni in Alcantara.

La serie speciale Intensa farà il suo debutto ufficiale al Salone di Bruxelles 2025. Alfa Romeo non ha ancora comunicato prezzi e disponibilità per il mercato italiano, ma è probabile che maggiori informazioni saranno divulgate nei giorni precedenti all'evento belga.

Questa nuova edizione limitata rappresenta un'opportunità per gli appassionati del marchio di acquistare vetture dal carattere esclusivo, che celebrano la storia e lo stile inconfondibile di Alfa Romeo attraverso dettagli raffinati e dotazioni di alto livello.