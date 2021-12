Alfa Romeo Tonale: gamma elettrificata per il futuro SUV italiano

Il nuovo Alfa Romeo Tonale sarà il primo modello del piano di rilancio di Alfa Romeo che prevede il lancio di cinque nuovi modelli tra il 2022 ed il 2026. Si tratta di un SUV di segmento C derivato dal Tonale Concept, svelato al Salone di Ginevra del 2019, e sviluppato a partire dalla piattaforma della Jeep Compass. Il modello entrerà in produzione a Pomigliano d’Arco nel corso del 2022.

In attesa di maggiori dettagli ufficiali, in queste ore il futuro Alfa Romeo Tonale fa parlare di sé grazie a nuove indiscrezioni sulla gamma di motorizzazioni. La parola d’ordine del nuovo SUV sarà “elettrificazione“. Il Tonale non sarà elettrico a zero emissioni ma verrà proposto in diverse varianti ibride. In particolare, è attesa una versione PHEV con sistema plug-in hybrid ripreso dalla Jeep Compass 4xe.

Tale variante, quindi, potrà contare su di un motore turbo benzina e su di un’unità elettrica, collegata all’asse posteriore. La potenza complessiva sarà, come per la Compass, di 240 CV. È possibile, però, che il sistema ibrido venga proposto anche in una variante con qualche CV in più per evidenziare ulteriormente il carattere sportivo del marchio Alfa Romeo. Il Suv, in questa variante plug-in, includerà una batteria in grado di garantire anche il funzionamento a zero emissioni (per alcune decine di chilometri).

Il nuovo Alfa Romeo Tonale sarà anche mild hybrid. In arrivo ci sarebbero due varianti elettrificate con un motore turbo benzina dotato di sistema mild hybrid a 48 V. La versione “base” presenterà una potenza massima di 130 CV mentre la seconda variante si spingerà fino a 160 CV. Da notare, inoltre, che il SUV Alfa Romeo potrebbe essere proposto anche in versione diesel con un’unica motorizzazione in listino da 130 CV.