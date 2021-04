Alfa Romeo Tonale, il debutto del SUV è stato rinviato

A quanto pare, alcune voci di corridoio, avrebbero affermato che il lancio dell’Alfa Romeo Tonale sarà rimandato al prossimo anno, nel 2022. L’indiscrezione arriva da Automotive News Europe a seguito di alcune dichiarazioni rilasciare dal nuovo amministratore delegato Jean-Philippe Imparato. La motivazione del rinvio del lancio del veicolo, sarebbe da ricondurre al fatto che il CEO abbia il desiderio di presentare sul mercato una Tonale ibrida plug-in ancora più performante, in modo tale da poter concorrere tranquillamente con le altre auto presenti sul mercato europeo. Il prototipo dell’Alfa Romeo Tonale era stato svelato nel corso del Salone di Ginevra 2019 e, a partire dal mese di ottobre di quest’anno – nello stabilimento di Pomigliano d’Arco -, sarebbe dovuta iniziare la produzione.

L’arrivo della Tonale sul mercato rappresenterà, per la casa automobilistica Alfa Romeo, un traguardo molto importante poiché il veicolo in questione sarà inserivo nel segmento dei SUV compatti, dunque, si andrà ad aggiungere alla Giulia e alla Stelvio. Purtroppo, durante il 2020, le vendite dei veicoli in questione hanno subito un calo molto consistente in Europa. Infatti, secondo i dati registrati da JATO Dynamics, la casa automobilistica italiana ha subito un calo del –33% di vendite sul mercato europeo con 35.503 veicoli consegnati (di cui 17.332 Stelvio e 10.747 Giulia). Molto meglio, invece, i numeri del mercato statunitense che segnano un +23% con 6.093 unità vendute.

Ebbene, proprio a causa di questi dati, il CEO Imparato avrebbe preso la decisione di rinviare il debutto della Tonale in modo tale da impiegare altro tempo per ottimizzare le prestazioni del SUV. Dunque, bisognerà attendere ancora alcuni mesi prima di assistere all’arrivo sul mercato del veicolo basato – molto probabilmente – sulla medesima piattaforma di Jeep, la Small Wide. Inoltre, il veicolo dovrebbe essere equipaggiato dal motore Plug-In Hybrid da 340 CV, potenza complessiva ottenuta grazie al motore a benzina 2.0 TB a quattro cilindri da 280 CV e da un motore elettrico da 60 CV. A quanto pare, non è da escludere l’arrivo di un nuovo SUV compatto con motorizzazioni termiche e in versione 100% elettrica.