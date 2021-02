Alibaba lancia Lesheng K2, il suv elettrico più economico al mondo

Il colosso cinese dell’e-commerce Alibaba ha deciso di entrare nel settore automotive lanciando il Lesheng K2, un mini Suv elettrico inevitabilmente economico che sarà destinato, almeno per il momento, soltanto al mercato cinese. Un veicolo decisamente low cost che offre una buona dotazione di bordo, con telecamera posteriore, touchscreen e clima, ma che richiede molti compromessi.

La società con a capo Daniel Zhang potrebbe dunque seguire un trend che pare ormai inarrestabile. L’intenzione di inserirsi nel settore automobilistico si pone in linea con la grande diffusione dei veicoli a propulsione elettrica in tutto il territorio cinese. Il nuovo Suv Lesheng K2 lanciato sul mercato dal grande colosso si caratterizza per dimensioni e prestazioni non del tutto tipiche di un crossover ma, al contrario, sembra rappresentare una valida soluzione per la mobilità urbana. Non a caso, Il mini Suv di Alibaba risulta essere particolarmente leggero con un peso che si attesta intorno ai 615 kg con una lunghezza pari a 2,9 metri.

Il veicolo dispone tuttavia di un motore da 4 kW di potenza, potenza piuttosto insolita per un Suv, che gli permette di raggiungere una velocità massima di 50 km/h. Per quando riguarda il pacco batteria la società ha deciso di implementare una batteria al piombo che garantisce fino a 100 km di autonomia. Non manca una buona dotazione di bordo, che offre climatizzatore, retro camera e sistema di infotainment con un piccolo display da 9 pollici. Tuttavia, alcune caratteristiche, come l’implementazione delle barre sul tetto e la ruota di scorta al posteriore lo rendono piuttosto simile ad un fuoristrada.

Come ribadito, per il momento la società ha deciso di destinare il nuovo veicolo esclusivamente al mercato cinese. Per portarsi a casa il Lesheng K2 sono necessari 3200 dollari, pari a 2600 euro, con possibilità di ordinarlo nelle colorazioni bianco, rosso e blu.