All-Terrain Competition Study: la Porsche che ricorda la celebre 959

L’officina americana Singer Vehicle Design è stata in grado di realizzare Porsche decisamente particolari e, di recente, ha svelato una versione della Porsche 911 a dir poco unica. Si tratta della All-Terrain Competition Study, messa a punto grazie alla collaborazione con Richard Tuthill, nonché lo specialista inglese delle di Porsche classiche e da corsa. Il veicolo è nato prendendo spunto da due iconiche vetture del marchio tedesco, la Porsche 953 e la 959. Entrambe le auto riuscirono ad aggiudicarsi la Rally Dakar, una nel 1984, l’altra due anni dopo.

Per quanto riguarda la parte frontale della All-Terrain Competition Study, è possibile notare immediatamente la presenza delle protezione extra posizionate sui lati del paraurti. Tale dettaglio, dona al veicolo un aspetto estremante particolare e fuori dal comune. Tuttavia, l’aspetto estetico non è certamente il motivo per il quale è stato realizzato questo elemento. Tutt’altro, è stato appositamente progettato per evitare che – passando su una pozzanghera a velocità elevate – gli schizzi possano arrivare sul parabrezza. Passaruota maggiorati e la presenza di cerchi forgiati da 16 pollici montanti su gomme BF Gooderich tassellat sono altri dettagli che contraddistinguono il veicolo, insieme alla minigonna – che non passa di certo inosservata – con la scritta “Porsche”.

La parte posteriore del veicolo è invece caratterizzata dalla presenza di uno spoiler integrato, il quale potrebbe fare riferimento a quello della 959 della stessa casa automobilistica tedesca. Sono presenti le prese d’aria e gli immancabili terminali di scarico centrali, grazie al quale è stato possibile fornire alla vettura un aspetto ancora più accattivante. Sotto il cofano è invece presente un motore 3.6 sei cilindri biturbo in grado di raggiungere una potenza di 450 CV con cambio sequenziale a 5 rapporti e trazione integrale. Inoltre, per garantire prestazioni di guida ottimali anche in situazioni più difficili, è possibile regolare gli ammortizzatori e sono presenti nuove sospensioni.

L’auto, realizzata su commissione, è stata progettata per poter affrontare realmente le gare. Motivo per il quale, l’abitacolo è stato messo a punto e irrobustito con un roll bar rosso. Una differenza sostanziale con la 911 di serie è rappresentata dal volante sul quale sono presenti tre razze e diversi bottoni posizionati sulla parte inferiore. Sedili sportivi, approvati dalla FIA, e la leva del freno a mano in carbonio sono gli altri elementi che compongono gli interni dell’originale veicolo. L’innovazione tecnologica è invece rappresentata dalla presenza del cruscotto digitale e dal grande display destinato al co-pilota.

A quanto pare è stata commissionata un’ulteriore versione – di colore rosso – della All-Terrain Competition Study, poiché il cliente in questione ha chiesto anche un esemplare da utilizzare durante gli eventi ad alta velocità su strada.