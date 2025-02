Alpine festeggia il compleanno con le A110 GTS e R 70

Alpine celebra i suoi 70 anni di storia con due nuovi allestimenti della A110 e una revisione completa della gamma per il 2025. Il marchio francese ha presentato la A110 GTS e la R 70, entrambe equipaggiate con un motore da 300 CV, offerte rispettivamente a 79.500 e 122.500 euro.

La A110 R 70, derivata dalla top di gamma R, sarà prodotta in soli 770 esemplari con elementi esterni e cerchi in carbonio. Questo modello segna la fine della serie R e offre 10 colori esterni combinabili con quattro varianti interne e sette colorazioni per le pinze freno. Particolarmente esclusive sono le tre tinte che richiamano la bandiera francese: 70 unità ciascuna in Blue Caddy, Blanc Glacier e Rouge Sismique, tutte con il logo dei 70 anni sul tetto in carbonio a vista.

La A110 GTS sostituisce le precedenti versioni S e GT nella gamma standard. Dotata di un motore da 300 CV e 340 Nm, eredita l'assetto della S. In opzione, è disponibile l'Aero kit derivato dalla R e i cerchi da 18" GT con pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2. La GTS è ordinabile in cinque colori esclusivi, tra cui i classici Bleu Paon e Orange Acropolis del catalogo Heritage, oltre a tre nuove varianti: Orange Solaire, Bleu Eclipse e Gris Acier.

La dotazione di serie della GTS include l'impianto audio Focal e rivestimenti in pelle o Alcantara. Alpine mantiene a listino anche il modello base A110 da 252 CV, offerto a partire da 65.000 euro, completando così una gamma rinnovata che celebra sette decenni di storia del marchio francese.