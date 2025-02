Il capo di Aston Martin vuole più auto con cambio manuale

Aston Martin sta sviluppando una nuova trasmissione manuale e il suo primo veicolo elettrico. Quasi un paradosso a leggerlo così su due righe. L'amministratore delegato Adrian Hallmark ha dichiarato che l'azienda britannica ha bisogno di una risposta alle auto sportive manuali di Porsche, come la 911 GT3 e la 911 S/T.

Questa mossa segna un cambio di rotta rispetto alla recente tendenza dei produttori di auto di lusso di abbandonare i cambi manuali in favore di trasmissioni automatiche più veloci. Aston Martin punta a soddisfare la rinnovata domanda di auto sportive e supercar con cambio manuale.

Hallmark non ha specificato quali modelli attuali potrebbero ricevere la nuova trasmissione manuale né quando potrebbe essere lanciata. Ha però affermato di voler seguire l'esempio di Porsche nel proporre diverse versioni dello stesso modello di base.

Attualmente, gli unici modelli Aston Martin venduti con cambio manuale sono le esclusive Valiant e Valour. L'ultima auto di produzione più accessibile con cambio manuale risale a diversi anni fa, quando la precedente generazione di Vantage era brevemente disponibile con un cambio a sei marce tradizionale.

Oltre al cambio manuale, Aston Martin sta portando avanti i piani per lanciare il suo primo veicolo elettrico. Sebbene il lancio possa subire ulteriori ritardi e probabilmente non avverrà prima della fine del decennio, Hallmark ha suggerito che potrebbe avere vibrazioni della carrozzeria per simulare la sensazione di un motore a combustione interna.

Questi sviluppi mostrano come Aston Martin stia cercando di bilanciare l'innovazione tecnologica con l'esperienza di guida tradizionale apprezzata dagli appassionati, puntando a mantenere la propria identità nel panorama automobilistico in evoluzione.