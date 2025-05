Alpine A390: la nuova fastback elettrica ad alte prestazioni

Alpine svela la A390, una "sport fastback" che promette di coniugare l'anima sportiva del marchio con la versatilità di un'auto a cinque posti, il tutto in chiave 100% elettrica (serve una wallbox) . Nata con l'obiettivo primario del piacere di guida , questa vettura rappresenta il secondo tassello del "Dream Garage" Alpine, posizionandosi tra la A290 e la futura A110 elettrica . La A390 si definisce come "un'auto da corsa con un abito su misura", o "Racing car in a suit" , mirando a conquistare nuovi clienti, inclusi quelli professionali, e ampliando l'offerta del brand francese . Si basa su una piattaforma elettrica derivata da Ampere, inserendosi in un ecosistema completo.





Racing Car in a Suit

L'Alpine A390 si presenta con le forme eleganti e dinamiche di una "sport fastback", pur offrendo un abitacolo spazioso per cinque passeggeri . Le sue dimensioni sono generose per una Alpine, ma gestibili: 4,615 metri di lunghezza, 1,885 di larghezza e 1,532 di altezza . Da lontano, le proporzioni da coupé e il lunotto bombato la rendono visivamente compatta . Avvicinandosi, si notano le linee scolpite, le maniglie integrate nelle portiere posteriori e il cofano spiovente, progettato per ottimizzare i flussi aerodinamici . Ogni dettaglio rivela il DNA Alpine, come il paraurti anteriore con motivi triangolari e la firma luminosa "Cosmic Dust" . Questa firma si anima in una sequenza di benvenuto quando il conducente si avvicina , e una proiezione del logo Alpine è visibile a terra . Nel posteriore, triangoli luminosi incorniciano il logo retroilluminato , mentre sottili barre luminose anteriori e posteriori evocano leggerezza .

L'aerodinamica è stata curata nei minimi dettagli, con una linea del tetto inclinata di 17°, "flap" posteriori e un diffusore ispirato al motorsport . Sei tinte sono disponibili, tra cui il Blu Alpine Vision e il Grigio Tuono Mat , con la possibilità di avere il tetto nero a contrasto . I cerchi variano dai 20 pollici Cristal ai 21 pollici Snowflake . Antony Villain, Direttore Design Alpine, sottolinea come la silhouette unica esprima il comportamento dinamico della vettura, incorporando elementi della show car A390_β e la firma luminosa ispirata al concept Alpenglow.

L'abitacolo della A390 è un mondo dedicato alla sportività, ma con un occhio di riguardo per comfort e qualità . Il posto guida è orientato verso il conducente, con due schermi ad alta definizione da 12,3 e 12 pollici . I comandi fisici del climatizzatore permettono regolazioni immediate . Il volante sportivo, rivestito in Nappa blu, integra comandi per modalità di guida, ADAS e due pulsanti in alluminio ispirati alla F1: uno blu per la frenata rigenerativa ("Recharge") e uno rosso per la potenza extra ("Overtake") .

La console centrale alta ospita i comandi del cambio RND . I sedili sportivi Alpine, regolabili elettricamente e riscaldati, offrono comfort e sostegno , con rivestimenti che includono Alcantara e pelle Nappa blu e grigia per le versioni top di gamma, firmate Sabelt . Le cinque porte garantiscono un facile accesso , e il bagagliaio offre un volume di 532 litri.





Tre motori

La A390 nasce sulla piattaforma AmpR Medium, profondamente rivisitata per offrire una dinamica di prim'ordine . Combina carreggiate larghe, un passo corto (2,708 metri) per l'agilità , un baricentro basso e una distribuzione dei pesi quasi perfetta (49% anteriore, 51% posteriore) . La grande novità è il sistema di trazione integrale AWD, ottenuto grazie a tre motori elettrici: uno anteriore e due posteriori . Questa configurazione, una novità assoluta per Alpine, ha permesso lo sviluppo dell'Alpine Active Torque Vectoring, un sistema di ripartizione attiva della coppia che migliora dinamismo e agilità .

La versione GTS eroga ben 470 CV e 808 Nm di coppia , permettendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi , eguagliando la A110 R , con una velocità massima di 220 km/h . La versione GT offre 400 CV, 0-100 km/h in 4,8 secondi e 200 km/h di punta . La batteria da 89 kWh, sviluppata con Verkor , garantisce prestazioni costanti e un'autonomia fino a 555 km (WLTP) . La ricarica rapida fino a 190 kW permette di recuperare 2 ore di viaggio in autostrada in meno di 20 minuti.



L'Alpine Active Torque Vectoring è la chiave delle prestazioni dinamiche della A390 . Controllando indipendentemente le ruote posteriori, il sistema genera una coppia di imbardata naturale che aumenta l'agilità e annulla l'inerzia, correggendo sottosterzo e sovrasterzo in millesimi di secondo . Il risultato, come spiega Laurent Hurgon, pilota-sviluppatore Alpine, è un comportamento dinamico naturale e un eccellente feeling uomo-vettura .

Le sensazioni di guida sono accessibili, con uno sterzo diretto e una frenata progressiva . Cinque modalità di guida (Save, Normal, Sport, Perso, Track) adattano il comportamento dell'auto . La funzione "Overtake" fornisce un boost di potenza fino a 10 secondi , mentre la frenata rigenerativa è regolabile su quattro livelli , fino alla modalità "One Pedal" . Per compensare l'assenza del rumore del motore termico, l'Alpine Drive Sound offre due tonalità (Sport e Daily) che forniscono un feedback sonoro sulle sollecitazioni della meccanica, migliorando le sensazioni di guida





Tecnologia immersiva

L'abitacolo high-tech accoglie i passeggeri con sequenze visive e sonore, amplificate dal sistema audio Devialet . Gli schermi offrono grafiche specifiche Alpine, con quattro modalità di visualizzazione per la strumentazione . Il sistema di infotainment Alpine Portal, basato su Android Automotive, integra Google Maps con Route Planner per veicoli elettrici, Google Assistant e numerose app . L'Alpine Telemetrics si evolve con funzioni di Live Data, Coaching e Challenges, fornendo dati di guida, consigli per migliorare e sfide in stile videogioco , accessibili anche via smartphone .

Sul fronte sicurezza, la A390 è dotata di ADAS di ultima generazione , tra cui il controllo dell'attenzione del conducente, la frenata automatica di emergenza estesa e il cruise control adattivo con stop & go . Un pulsante "My Safety" permette di personalizzare le impostazioni degli ADAS .

La A390 è un vanto dell'industria francese . Viene assemblata nello storico stabilimento di Dieppe , trasformato per accogliere la produzione elettrica . I motori provengono da Cléon , mentre le batterie Verkor utilizzano celle e moduli prodotti a Dunkerque e assemblati a Douai . Il telaio è realizzato a Le Mans . Questa trasformazione ha richiesto oltre 10.000 ore di formazione e l'assunzione di 80 nuovi dipendenti .

La storica collaborazione con Michelin continua, con pneumatici specifici sviluppati per la A390 . Anche la partnership con Devialet è stata rinnovata, con un impianto audio su misura composto da 13 altoparlanti e un amplificatore da 850 watt , che offre diverse modalità di ascolto, inclusa la versione premium XtremeSound con modalità immersiva SPACE™





Gamma e versioni

L'Alpine A390 sarà disponibile in due allestimenti: GT e GTS . La GT, con 400 CV , cerchi da 20", sedili sportivi e audio Devialet , rappresenta l'ingresso nel mondo A390. La GTS, con 470 CV, cerchi da 21" , sedili Sabelt in Nappa , audio Devialet XtremeSound e pacchetti di assistenza alla guida , si posiziona al vertice della gamma.

Per i primi acquirenti, sarà disponibile l'esclusiva Alpine A390 Première, che include anche auricolari Devialet x Alpine in edizione limitata . Con la A390, Alpine non lancia solo un nuovo modello, ma ribadisce la sua convinzione che la sportività elettrica ha un futuro radioso , costruito su prestazioni, tecnologia e un'esperienza di guida inconfondibile. I prezzi saranno compresi tra i 64 e i 78 mila euro.