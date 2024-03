Anche a New York arrivano i taxi robot, via alla sperimentazione

In una mossa mirata a regolare l'uso dei veicoli autonomi sulle strade cittadine, New York City ha annunciato un nuovo sistema di permessi per le aziende interessate a testare questa tecnologia. L'obiettivo è garantire che i veicoli autonomi possano essere testati in modo sicuro e competente nell'ambiente urbano impegnativo della città.

Questo programma richiederà alle aziende di fornire dettagli sui loro precedenti test, compresi eventuali incidenti e il grado di intervento dei conducenti di sicurezza. Inoltre, solo i veicoli con conducenti di sicurezza saranno autorizzati a testare sulle strade pubbliche della città, escludendo i veicoli completamente autonomi.

Questa decisione arriva in seguito alle preoccupazioni riguardanti la sicurezza sollevate da incidenti con veicoli autonomi in altre città, come San Francisco. Lì, incidenti come un veicolo Cruise senza conducente che ha trascinato un pedone sul marciapiede hanno portato alla sospensione delle operazioni dell'azienda. New York City spera di evitare problemi simili richiedendo la presenza di conducenti di sicurezza in tutti i veicoli autonomi durante i test.

Il sindaco di New York, Eric Adams, ha sottolineato l'importanza del passaggio ai veicoli autonomi in maniera responsabile. Ha dichiarato: "Questa tecnologia sta arrivando, quindi ci assicureremo di farla funzionare nel modo giusto". La città è determinata a mantenere la sicurezza dei suoi cittadini mentre si adatta ai cambiamenti tecnologici nel settore dei trasporti.

La decisione di New York City di imporre regole rigorose per i test dei veicoli autonomi potrebbe influenzare il modo in cui altre città affrontano questa tecnologia. Mentre alcuni Stati hanno adottato regolamenti più flessibili, New York ha scelto di seguire una strada più cauta per garantire la sicurezza pubblica.