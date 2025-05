R4 a trazione integrale: l'icona francese si fa fuoristrada

La nuova versione della storica Renault 4 potrebbe presto diventare qualcosa di più di un semplice crossover urbano con trazione anteriore. Il marchio automobilistico francese ha infatti svelato la Renault 4 Savane 4x4 Concept, un prototipo che riporta alla memoria le versioni più avventurose del celebre modello, ma in chiave completamente elettrica (quindi vi servirà una wallbox) e con trazione integrale. Il debutto pubblico è fissato per il 19 maggio presso lo stand Renault al Roland-Garros 2025, il prestigioso torneo di tennis parigino che si terrà dal 25 maggio all'8 giugno, scenario perfetto per presentare questa rivisitazione di un'icona francese.

Il nome "Savane" non è stato scelto a caso e rappresenta un omaggio diretto alla storia del marchio. Già negli anni '50, Renault utilizzava questo suffisso per identificare le versioni più orientate all'off-road dei suoi modelli. Nel 1986, quasi quattro decenni fa, il nome approdò sulla Renault 4 originale, creando un legame storico che oggi viene riproposto. La nuova Concept riprende quella filosofia di auto versatile e adatta anche ai percorsi più impervi, ma con tecnologie completamente contemporanee.

A differenza della versione di produzione attuale del crossover elettrico, la Savane 4x4 Concept si distingue per alcune modifiche sostanziali alla meccanica. L'altezza da terra è stata aumentata di 15 mm, le carreggiate anteriore e posteriore sono state allargate di 10 mm, mentre gli pneumatici scelti sono dei Goodyear UltraGrip Performance+ 225/55 da 18", montati su cerchi specificamente disegnati per questa versione. Questi accorgimenti sono pensati per migliorare le capacità di attraversamento sui terreni difficili.

L'innovazione principale è però l'aggiunta di un secondo motore elettrico sull'asse posteriore, che trasforma la Renault 4 in un veicolo a trazione integrale. Sebbene la Casa non abbia ancora divulgato dati specifici su potenza, coppia o prestazioni, questa configurazione promette di migliorare significativamente la trazione su superfici scivolose o accidentate, aprendo nuove possibilità d'uso per questo modello.

Dal punto di vista estetico, la Renault 4 Savane 4x4 Concept si presenta con una nuova ed esclusiva livrea Verde Giada, creata appositamente per questa versione. I paraurti e i passaruota sono rifiniti in nero lucido, mentre il tetto è rivestito con un tessuto stampato che conferisce un tocco di originalità. Non mancano elementi distintivi come il logo "4Savane" sulle fiancate e la scritta "4x4" sul portellone, che sottolineano la natura più avventurosa di questa variante.

Gli interni mantengono la disposizione e la tecnologia della Renault 4 standard, ma si distinguono per l'uso di sedili in tessuto TEP marrone scuro con finiture dedicate che conferiscono un'atmosfera più robusta e adatta all'avventura. L'abitacolo rimane comunque fedele alla filosofia di praticità che ha sempre contraddistinto il modello originale, combinando funzionalità e un design contemporaneo.

Sebbene Renault non abbia ancora confermato se la Savane 4x4 rimarrà solo un esercizio di stile o se vedrà effettivamente la produzione in serie, è evidente che il costruttore sta valutando il potenziale commerciale di una versione a trazione integrale della sua Renault 4 elettrica. La risposta del pubblico durante l'esposizione al Roland-Garros potrebbe risultare determinante per il futuro di questa variante.

La scelta di mantenere attualmente solo la trazione anteriore per il modello di produzione risponde principalmente a esigenze di contenimento dei costi e del peso, fattori cruciali per un veicolo elettrico che punta ad essere accessibile. Tuttavia, la Savane 4x4 Concept dimostra che la piattaforma si presterebbe perfettamente all'aggiunta di un secondo motore, aprendo la strada a futuri sviluppi della gamma se la domanda di mercato lo giustificasse.