La notizia in un minuto

BMW sta ripensando la strategia dell'elettrificazione automotive tornando alla tecnologia range extender dopo l'esperienza con la i3. Il progetto prevede il lancio della iX5 Rex nel 2026, derivata dalla nuova X5, con un'autonomia complessiva di mille chilometri. Il sistema utilizza un motore a combustione esclusivamente come generatore per ricaricare le batterie, mantenendo il DNA completamente elettrico del veicolo. Questa scelta riflette un ripensamento strategico del settore, dove anche il mercato cinese sta rivalutando i range extender come soluzione ponte per accelerare l'adozione dell'elettrico, offrendo l'esperienza di guida elettrica senza l'ansia da autonomia tipica dei veicoli tradizionali.