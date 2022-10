Per la maggior parte delle persone, il marrone è un colore che non ha un bell’aspetto sulla carrozzeria dell’auto; è difficile da abbinare con gli interni e i cerchioni, non regala particolari effetti di luce e non ne giova al momento della vendita. Tuttavia, questa Ferrari Roma che è passata recentemente nel programma Tailor Made, mostra che la giusta tonalità di marrone può adattarsi molto bene alla supercar italiana.

Le immagini di questa particolare Ferrari Roma sono state recentemente condivise su Twitter e anche se non conosciamo il nome ufficiale del colore, possiamo scorgere toni ramati che certificano un po’ l’esclusività di questa tonalità. Inoltre, sotto la luce del sole, il colore potrebbe ulteriormente cambiare fornendo riflessi più vicini all’oro; insomma una vera e propria chicca.

Il proprietario di questa Roma ha fatto eseguire alla casa automobilistica anche una serie di personalizzazioni degli interni. I più notevoli sono gli accenti arancioni luminosi che si trovano sulla console centrale, sul tunnel della trasmissione, sul cruscotto e sui pannelli delle porte. Ferrari ha alzato il velo sulla Roma alla fine del 2019; ha un design notevolmente diverso rispetto agli altri modelli del Cavallino con motore anteriore. L’interno si distingue anche grazie dalla presenza di un volante con comandi tattili, uno schermo di infotainment verticale da 8,4 pollici e un enorme quadro strumenti digitale da 16 pollici.

Naturalmente, il top della Ferrari Roma è il suo motore, che assume la forma di un V8 biturbo da 3,9 litri che eroga 612 CV e 760 Nm di coppia. Questo V8 è dotato di un inusuale albero e collettore di scarico, di uguale lunghezza, progettati per ridurre le perdite nel turbocompressore. Accoppiato al motore c’è una trasmissione a doppia frizione a otto rapporti che invia potenza alle ruote posteriori.

Considerata questa personalizzazione, siete ancora restii al marrone?

The warmth and depth of brown and copper tones were the inspiration for the sophisticated elegance of this #FerrariTailorMade #FerrariRoma.

The vintage spirit of the exterior is reflected to perfection in the sporty and functional interior.#Ferrari pic.twitter.com/5Yx9KgFfrT

— Ferrari (@Ferrari) October 19, 2022