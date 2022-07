Angell è una società nata con la volontà di sviluppare mezzi di trasporto che siano funzionali alla vita moderna delle grandi città, ma al contempo eco-responsabili e sicuri; nasce così Cruiser, la e-bike che la compagnia francese sta per rilasciare anche sul mercato italiano.

Angell Cruiser, rispetto alla precedente gamma chiamata ‘Rapide’, è realizzata con un design prettamente urbano, con una posizione di guida più comoda e rilassata, pneumatici più larghi per assorbire al meglio le asperità del terreno – come tombini, buche e rotaie del trame – ma senza dimenticare il design e l’estetica, grazie al telaio dalle forme ricercate e dall’aspetto futuristico.

La Cruiser di Angell è attrezzata per vivere al meglio la città moderna: la e-bike è dotata di un sistema di serratura elettronica integrato, di un allarme con rilevatore di movimento e di un sistema di geolocalizzazione GPS, così da scongiurare il più possibile il furto. Per supportare ancor di più il cliente a cui dovesse essere rubata la bici, Angell offre un tipo di garanzia chiamato ‘Angell Back or Promise‘, una sorta di assicurazione della durata di 2 anni che garantisce che una nuova bicicletta venga fornita al cliente in caso di furto di quella precedente.

La batteria è removibile e può essere ricaricata al 100% in circa 2 ore, offrendo un’autonomia media di 70 km – che come sempre può variare in modo drastico in base all’utilizzo che se ne fa; tra i dettagli più ricercati troviamo le luci integrate alle estremità del manubrio, il sistema di vibrazione del manubrio che supporta nella navigazione e un display touch-screen da 2.4 pollici ad alta leggibilità che fornisce tutte le informazioni tecniche necessarie.

I primi esemplari di Angell Cruiser sono già stati consegnati in queste settimane nella taglia ‘M’, mentre per il modello più piccolo in taglia ‘S’ bisognerà aspettare la fine di settembre; il prezzo? 2990 €, con la possibilità di acquistare pagando a rate.