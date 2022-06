Aptera ha ufficializzato il numero di prenotazioni ricevute per la sua auto a batteria e a energia solare. Non a caso, l’annuncio arriva mentre la startup americana avvia la fase finale del nuovo round di crowdfunding, fondamentale per dare il via alle consegne delle prime vetture.

Sono oltre 22.000 le prenotazioni dell’auto elettrica a tre ruote della startup Aptera fondata nel 2005. La società fa, dunque, sapere di essere in linea con le tempistiche precedentemente ufficializzate per le consegne rassicurando tutti gli acquirenti.

Ribadiamo che il veicolo si contraddistingue per la sua copertura in pannelli solari ed è disponibile nella versione con trazione anteriore o integrale. Nello specifico, trova spazio un powertrain da 100 kW (trazione anteriore e 5,5 secondi nello 0-60 miglia orarie) o da 150 kW (trazione integrale e 0-60 miglia orarie in 3,5 secondi). Il veicolo è disponibile con batterie da 25 kWh, 40 kWh, 60 kWh e 100 kWh. Grazie ad una copertura formata da 180 celle fotovoltaiche, l’auto Aptera è in grado di raggiungere sino a 72 Km di autonomia al giorno sfruttando semplicemente la luce del sole.

Non a caso, parliamo di una vettura piuttosto singolare che è riuscita a catturare l’attenzione di diversi acquirenti se consideriamo che le prenotazioni hanno superato le 22.000 unità. Con i con i prototipi beta la società mira, infatti, ad introdurre maggiori novità anche se il design esterno non dovrebbe subire importanti variazioni. Ad essere modificati saranno solamente gli esterni, che subiranno alcune ottimizzazioni.