Ariel ha annunciato per la prima volta di essere al lavoro su una soluzione elettrica nel 2017 e ora, a distanza di qualche anno, sembra che il primo esemplare sia pronto ad essere ammirato per strada. Conosciuta con il nome di Hipercar (High Performance Carbon Reduction), con la “i” al posto della “y”, Ariel è riuscita a sviluppare una soluzione estremamente dinamica, affilata e improntata per la pista.

Nel corso degli anni, il piccolo costruttore si è costruito una grande reputazione in termini di auto leggere e altamente potenti e ora, con Hipercar, sembra voler mantenere la tradizione. Hipercar 4WD è alimentato da quattro motori individuali, uno per ogni ruota, in grado di erogare 295 cavalli per un totale combinato di 1.180 cavalli e 1.342 Nm di coppia, traendo impulso da una batteria da 62,2 kWh. I numeri in gioco sono incredibili; 0-100 in poco più di 2 secondi e 4,42 secondi per raggiungere i 250 km/h.

Il telaio è una vasca in alluminio incollato ricoperta da pannelli in fibra di carbonio; per la prima volta su una Ariel, guidatore e passeggero avranno un tetto sopra la testa. Ariel aveva necessità di un corpo chiuso per migliorare l’aerodinamica e di un convogliatore in grado di offrire un grande apporto di aria alla turbina; si non ci siamo sbagliati, Ariel Hipercar ha una microturbina che funziona come range extender, qualora l’autonomia base di 200 km non sia sufficiente. Le batterie sono raffreddate e riscaldate, a seconda della necessità, così da offrire sicurezza e autonomia senza sorprese. Per quanto riguarda il peso, nonostante l’elettrificazione, Hipercar ha una massa contenuta di circa 1.500 Kg; un valore elevato per il marchio abituato a produrre supercar ultraleggere, ma comunque di tutto rispetto per una soluzione “ibrida”.

Il prezzo? Poco più di 1,15 milioni di dollari anche se al momento non è chiaro quante unità verranno prodotte e in quali mercati sarà disponibile.