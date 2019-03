Arriva in Italia la Volkswagen Golf 1.5 TGI 130 CV a metano

Volkswagen ha finalmente deciso di portare in Italia la sua Golf 1.5 TGI 130 CV, auto capace di fare grandi tratti di strada con basse emissioni di CO2.

Volkswagen ha finalmente deciso di portare in Italia la sua Golf 1.5 TGI 130 CV a metano, auto capace di fare grandi tratti di strada con basse emissioni di CO2 (e un ottimo risparmio): l’auto, inserita sul mercato italiano da poco, prevede una coppia massima di 200 Nm (a 1.400 giri, fino a 4.000) e una potenza di 130 CV.

L’auto sarà disponibile fin da subito in versione berlina 5 porte e variant: entrambe saranno inoltre disponibili con cambio manuale (6 rapporti) o automatico (doppia frizione DSG). Come possiamo vedere, nonostante il motore sia a gas, riesce a sprigionare una potenza superiore alla media delle auto a metano. Possiamo quindi vedere come l’auto raggiunga una velocità massima di 206 km/h, e abbia uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 10 secondi. Il consumo nel ciclo WLTP è pari a 4,1 chili di metano per 100 km.

L’auto, grazie al motore, è Euro 6d-Temp monovalente, e possiede un serbatoio di benzina di soli 9 litri (lasciando quindi gran parte del lavoro al metano). In questo modo, l’auto guadagna ulteriore spazio per inserire una terza bombola di gas, arrivando ad una capienza di 115 litri. Tutto ciò lascia all’auto un’autonomia di 422 km con un pieno.

L’auto è disponibile da 25.800 euro (26.450 per la variant), e prevede un’esenzione parziale (dal 75% fino al 100%) della tassa automobilistica (in base alla regione di residenza).