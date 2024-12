Arriva la Ford Puma elettrica: si chiama Gen-E e costa 32.950 euro

Ford lancia la Puma Gen-E, la prima versione completamente elettrica del suo popolare B-SUV. Prodotta nello stabilimento di Craiova in Romania, la nuova variante a zero emissioni affiancherà i modelli ibridi esistenti, con prezzi a partire da 32.950 euro e consegne previste in primavera.

La Puma Gen-E mantiene le dimensioni compatte del modello termico, con una lunghezza di 4,21 metri. Si distingue esteticamente per alcuni elementi dedicati come il paraurti anteriore ridisegnato, la calandra chiusa e il nuovo logo Ford incorniciato in nero. Sono specifici anche i cerchi in lega, disponibili fino a 19 pollici, e lo spoiler posteriore, entrambi ottimizzati per migliorare l'efficienza aerodinamica.

All'interno, la plancia riprende il recente restyling della gamma Puma, con l'aggiunta di dettagli esclusivi per la versione elettrica. Spiccano il quadro strumenti digitale da 12,8 pollici e il display centrale touch da 12 pollici per il sistema di infotainment Sync 4, dotato di connettività 5G, Android Auto e Apple CarPlay wireless.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

La batteria agli ioni di litio da 54 kWh (43 kWh netti) offre un'autonomia dichiarata fino a 376 km nel ciclo WLTP. La ricarica rapida in corrente continua supporta potenze fino a 100 kW, consentendo di passare dal 10% all'80% in circa 23 minuti. La configurazione elettrica ha permesso di ricavare un vano di carico anteriore da 43 litri, mentre il bagagliaio posteriore beneficia di un "GigaBox" ampliato a 145 litri grazie all'assenza del sistema di scarico. La capacità di carico totale raggiunge così i 566 litri, superiore rispetto alle versioni termiche.

Ford punta a offrire con la Puma Gen-E un'alternativa elettrica competitiva nel segmento dei B-SUV, mantenendo i punti di forza in termini di design e praticità che hanno decretato il successo della versione convenzionale. L'arrivo sul mercato è previsto nella primavera 2024.