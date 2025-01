Ecco la Suzuki Jimny a 5 porte!

La Suzuki Jimny 5 porte, denominata "Nomad", è stata lanciata in Giappone dopo il debutto in India nel 2023. Il piccolo fuoristrada mantiene il suo caratteristico stile squadrato, ma aggiunge centimetri in lunghezza e maggiore spazio interno grazie alle due portiere posteriori. La nuova versione misura 3,89 metri di lunghezza, con un passo allungato per accogliere le porte posteriori più piccole ma funzionali. L'estetica rimane fedele al design iconico della Jimny, con linee verticali, protezioni in plastica e fari anteriori circolari che ne sottolineano l'aspetto da vero fuoristrada.

Gli interni della Jimny Nomad non presentano novità sostanziali rispetto alla versione indiana, a parte il maggiore spazio disponibile. Sono presenti un monitor centrale per l'infotainment, strumentazione analogica e comandi fisici per il climatizzatore.

La Jimny 5 porte è equipaggiata con trazione integrale e motore benzina aspirato 1.5 da 105 CV, disponibile con cambio manuale o automatico. L'assenza di elettrificazione potrebbe però ostacolare il suo ritorno in Europa, dove la versione a 3 porte è stata ritirata a causa dei nuovi limiti sulle emissioni previsti per il 2025.

Una possibile soluzione per il mercato europeo potrebbe essere l'adozione del motore 1.2 mild hybrid da 83 CV, già utilizzato sulla Swift 4x4. Tuttavia, al momento si tratta solo di ipotesi e non ci sono piani ufficiali per reintrodurre la Jimny in Europa.

La Suzuki Jimny Nomad rappresenta un'evoluzione del popolare fuoristrada compatto, offrendo maggiore praticità senza compromettere le sue capacità off-road. Resta da vedere se e quando questa versione a 5 porte potrà eventualmente fare il suo ingresso nel mercato europeo, adattandosi alle normative sulle emissioni sempre più stringenti.