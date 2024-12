Ecco quanto costa l'ultimo Suzuki Jimny disponibile in Italia

La Suzuki Jimny Mata è una versione speciale e limitata del popolare fuoristrada compatto. Solo 150 esemplari saranno prodotti di questa edizione finale, disponibile in Italia dal 30 novembre al prezzo di 33.900 euro. La Jimny Mata si distingue per la sua livrea bicolore con carrozzeria Argento Siberia Metallizzato e tetto, montanti e cofano in nero opaco. Presenta inoltre una griglia frontale vintage, protezioni esterne specifiche e cerchi in lega dedicati. Il nome "Mata" deriva dal termine giapponese che significa "ci vediamo presto", alludendo all'incerto futuro del modello.

All'interno troviamo un monitor da 7 pollici, tendine parasole posteriori e una targhetta numerata. La dotazione di serie comprende cruise control, sedili riscaldabili e frenata automatica d'emergenza. Come le altre Jimny recenti, è omologata come veicolo commerciale N1 a due posti.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

La decisione di Suzuki di proporre questa edizione limitata è legata alle nuove normative sulle emissioni in vigore dal 2025 in Europa, che renderanno difficile la commercializzazione del modello attuale. La Jimny Mata rappresenta quindi un'ultima occasione per gli appassionati di acquistare questo iconico fuoristrada compatto prima della sua uscita di scena.

Nonostante le sue dimensioni contenute, la Jimny ha conquistato molti estimatori grazie alle sue doti fuoristradistiche e al suo design caratteristico. La versione Mata, con le sue finiture esclusive, si propone come un oggetto da collezione per gli amanti del modello.

La Suzuki Jimny Mata è basata sulla versione Pro biposto ed è omologata come veicolo commerciale. Il prezzo di 33.900 euro include la verniciatura bicolore metallizzata. La commercializzazione inizierà il 30 novembre, con una disponibilità estremamente limitata vista la produzione di soli 150 esemplari numerati.

Questa edizione speciale potrebbe segnare la fine di un'era per Suzuki, in attesa di eventuali sviluppi futuri che potrebbero portare a una nuova generazione del modello compatibile con le normative ambientali più stringenti.