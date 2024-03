Audi abbandona le sue confusionarie nomenclature, ma non su tutti i modelli

Audi ha annunciato un cambiamento significativo nelle convenzioni di denominazione dei suoi veicoli, mirando a semplificare l'esperienza di acquisto per i clienti. La tradizionale pratica di aggiungere numeri a doppia cifra al nome di alcuni modelli, come indicazione della potenza del motore, verrà abbandonata. Questa mossa segue il debutto del nuovo modello Q6 e-tron, una pietra miliare nella generazione successiva di veicoli elettrici della casa automobilistica tedesca.

Dal 2017, Audi aveva introdotto l'uso di numeri come "40 TFSI" e "45 TFSI" per distinguere tra diverse varianti di powertrain all'interno della stessa famiglia di modelli. Ad esempio, la denominazione "40 TFSI" era associata al Q3 con motore 2.0 che eroga 204 cavalli di potenza, mentre il "45 TFSI" identificava la variante più potente con 230 cavalli. Tuttavia, con l'avvento e l'espansione dell'offerta di veicoli elettrici, questi numeri stanno scomparendo progressivamente dalle denominazioni ufficiali dei modelli, anche se sono stati mantenuti nei documenti di vendita.

La decisione è mossa dalla volontà di Audi di semplificare il processo di scelta per i clienti, eliminando una convenzione che si è rivelata poco chiara e, a volte, fuorviante. Pur essendo originariamente pensata per indicare le uscite di potenza, l'associazione dei numeri con specifiche metriche di potenza si è rivelata poco consistente. Ad esempio, i modelli contrassegnati con "30" possono variare da 109 a 128 cavalli, mentre il "45" può indicare veicoli con potenza da 230 a 248 cavalli.

In questo nuovo schema di denominazione, Audi continuerà a distinguere tra veicoli a trazione anteriore e integrale utilizzando il nome "quattro" per questi ultimi. Inoltre, l'azienda si affiderà a prefissi per identificare modelli con diverse potenze e dimensioni della batteria. Per esempio, un modello ad alte prestazioni con trazione integrale potrebbe essere denominato "SQ6", mentre per le varianti con batterie di diversa capacità si potrebbe pensare all'aggiunta di un suffisso come "Performance".

Florian Hauser, responsabile delle vendite e del marketing per i veicoli elettrici di Audi, ha sottolineato che l'abbandono dei numeri a doppia cifra non riguarderà solo i veicoli elettrici (EV), ma verrà esteso anche ai modelli con motore a combustione interna. Sebbene i numeri spariranno dalla carrozzeria dei veicoli, non è ancora chiaro se scompariranno anche dai documenti d'ordine. La loro utilità attuale, anche solo internamente all'azienda, è oggetto di riflessione.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di rinnovamento della strategia di marca della casa di Ingolstadt, che comprende anche la recente decisione di utilizzare numeri dispari per i suoi modelli con motore a combustione interna (ICE) e numeri pari per quelli elettrici. Con tali cambiamenti, Audi spera di rendere il suo portfolio più intuitivo e accessibile ai consumatori, semplificando al contempo il processo decisionale per l'acquisto di un nuovo veicolo.