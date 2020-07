Audi Q5: prevendite aperte per il restyling

Audi ha aperto gli ordini per il restyling del Suv Q5 in Italia: i prezzi partono da 53.500 euro. Al momento è disponibile la sola motorizzazione a gasolio in cinque diversi allestimenti; la gamma sarà ampliata nei prossimi mesi. Le consegne sono previste a novembre.

La scelta unica del Diesel appare in linea con le esigenze dei clienti i quali utilizzano Q5 come mezzo aziendale per coprire distanze notevoli durante l’anno.

Q5 40 TDI

Come detto, il listino al momento del lancio prevede un’unica motorizzazione: 40 TDI. Motore 2.0 litri Diesel da 204 Cv con sistema mild hybrid a 12 Volt, trazione integrale Quattro e cambio automatico S Tronic. Le prestazioni dichiarano un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi per una velocità massima di 222 km/h.

Cinque gli allestimenti disponibili, oltre al base: Business, Business Advanced, S line e S line plus. La versione di accesso alla gamma include di serie i cerchi di lega da 18″, i gruppi ottici a Led anteriori e posteriori, il portellone elettrico, il climatizzatore automatico trizona, l’infotainment MMI Touch con schermo da 10,1 pollici, il display da 7″ integrato nella strumentazione, il pacchetto Audi Connect Emergency & Service, l’Audi Pre Sense City.

I più esclusivi S Line e S Line Plus migliorano l’aspetto esterno con il pacchetto aerodinamico, i cerchi da 20″, i sedili rivestiti di pelle e tessuto, gli inserti di alluminio spazzolato per la plancia, il padiglione interno nero e la pedaliera di acciaio. Ampissima la possibilità di personalizzazione che prevede soluzioni per gli esterni come i cerchi da 21″, i gruppi ottici Matrix LED e OLED per il posteriore e tecnologie per migliorare la dinamica di guida quali il servosterzo dinamico, l’assetto a controllo elettronico e le sospensioni pneumatiche.