In Europa nel 2024 le elettriche hanno superato il Diesel

Fine anno, tempo di bilanci. L'ACEA ha pubblicato i dati che fotografano il mercato automobilistico europeo. Si registra una leggera crescita nel 2024, con un aumento dello 0,8% delle nuove immatricolazioni che hanno raggiunto circa 10,6 milioni di unità. La Spagna si è confermata il mercato più dinamico con un solido +7,1%, mentre Francia, Germania e Italia hanno subito cali rispettivamente del 3,2%, 1% e 0,5%.

Questo lieve incremento complessivo maschera però dinamiche contrastanti tra i principali mercati europei. Se la Spagna continua a mostrarsi resiliente, gli altri grandi paesi hanno fatto registrare performance negative, seppur contenute. Il dato complessivo evidenzia come il settore automotive europeo stia faticosamente cercando di riprendersi dopo anni difficili segnati dalla pandemia e dalla crisi dei semiconduttori.

Andamento mensile e quote di mercato

A dicembre 2024 le immatricolazioni nell'UE sono cresciute del 5,1%, trainate dal +28,8% della Spagna. Francia ha segnato un modesto +1,5%, mentre Germania e Italia hanno visto cali rispettivamente del 7,1% e 4,9%.

Le auto elettriche a batteria si sono confermate la terza scelta più popolare nel 2024, con una quota di mercato del 13,6% sull'intero anno, superando nuovamente il diesel sceso all'11,9%. Le auto a benzina mantengono la leadership con il 33,3%, seguite dalle ibride al 30,9%.

Andamento per alimentazione

Le immatricolazioni di auto elettriche pure sono calate del 10,2% a dicembre, principalmente a causa dei forti cali in Germania (-38,6%) e Francia (-20,7%). Sull'intero 2024 il volume di mercato è diminuito del 5,9% rispetto al 2023. Le ibride plug-in hanno visto un aumento del 4,9% a dicembre, spinte da Francia (+44,9%) e Germania (+6,8%). La loro quota si è attestata all'8,3% a dicembre e al 7,1% sull'intero anno. La quota di PHEV si è comunque ridotta del 6,8% rispetto al 2023.

Le ibride tradizionali hanno registrato un balzo del 33,1% nell'ultimo mese del 2024, raggiungendo una quota del 33,6% e superando per il quarto mese consecutivo le auto a benzina. Le immatricolazioni di auto a benzina sono calate dell'1,8% a dicembre, con cali in tutti i maggiori mercati tranne la Spagna (+16%). La quota di mercato è scesa al 29,6% dal 31,6% di un anno prima. Il diesel ha subito un calo del 15%, con una quota ridotta al 9,8% a dicembre e dell'11,9% sull'intero anno.

Questi dati mostrano come il mercato automobilistico europeo stia attraversando una fase di profonda transizione verso l'elettrificazione, con le ibride che guadagnano sempre più terreno a scapito delle motorizzazioni tradizionali. Tuttavia, il calo delle elettriche pure negli ultimi mesi del 2024 segnala che la strada verso una mobilità completamente a zero emissioni è ancora lunga e non priva di ostacoli.