Android Auto e Apple CarPlay sono due sistemi di mirroring decisamente utili che consentono una vita a bordo della propria auto più semplice, innovativa e tecnologica. Purtroppo non tutte le auto permettono di abilitarli, soprattutto quelle vetture nate intorno agli anni 2000 che beneficiano solamente di un piccolo display e di numerosi pulsanti fisici. Cambiare e aggiornare la propria auto sfruttando gli incentivi messi a disposizione dal Governo non è sempre una scelta possibile: come fare quindi per avere un sistema di intrattenimento al passo con i tempi?

La risposta è semplice ma potrebbe richiedere un piccolo intervento da parte del vostro elettrauto di fiducia: installare un autoradio 2 DIN predisposto per funzionare con Android Auto e Apple CarPlay. In rete sono disponibili diversi modelli, ma oggi su Amazon è in forte sconto ZKJAYOE 7038, un autoradio dotato di un ampio display touchscreen da 7 pollici in risoluzione HD.

I vantaggi nell’installazione di un sistema di questo tipo sono numerosi; sarà infatti possibile utilizzare sistemi di navigazione aggiornati, come Google Maps o Waze, ascoltare la musica da Spotify o YouTube Music e molto altro. Installando anche la retrocamera, disponibile nel kit, sarà infine possibile avere a schermo le immagini durante le manovre in retromarcia, una vera chicca!

Come anticipato in apertura, potrebbe essere necessario l’intervento di un elettrauto, ma con un po’ di manualità, qualche video di supporto su YouTube e le giuste leve (come queste di Gebildet, scontati del 37%) potrete sicuramente installarlo in totale autonomia.

Se vi ha incuriosito, ZKJAYOE 7038 è disponibile su Amazon ad un prezzo scontato di 115 euro (36% in meno del listino). Certo, non si tratta di una spesa da tutti i giorni, ma potrebbe ringiovanire drasticamente la vostra auto.