Autotreni che si guidano da soli, ecco chi ha già iniziato la sperimentazione

Lo specialista di software per la guida autonoma Plus ha annunciato una partnership strategica a lungo termine con i principali operatori del settore delle flotte commerciali sotto l'egida del Gruppo Traton. Questa collaborazione include marchi rinomati come MAN, Scania e Navistar. La joint venture mira a distribuire i camion autonomi di livello 4 su scala globale, con test pubblici su strada già in corso in due continenti.

Con sede nella Silicon Valley, Plus si è affermata come azienda di spicco nelle soluzioni di guida autonoma, vantando una presenza in Europa e in Australia. Le tecnologie all'avanguardia dell'azienda, tra cui i sistemi di sicurezza di nuova generazione e l'acclamata tecnologia driverless di livello 4 SuperDrive, hanno attirato l'attenzione e le partnership di importanti operatori del settore come Bosch, IVECO, Nikola e Luminar.

Soluzioni più sicure, efficienti e sostenibili

L'estensione della partnership con Traton Group segna una tappa significativa per Plus, riaffermando la fiducia del settore nel suo software di guida autonoma. Il cofondatore e COO di Plus, Shawn Kerrigan, ha espresso entusiasmo per la collaborazione, sottolineando l'accelerazione della commercializzazione globale dei veicoli autonomi di livello 4. I partner intendono portare sul mercato veicoli più sicuri e più efficienti. I partner intendono immettere sul mercato soluzioni di trasporto più sicure e sostenibili incorporando il software senza conducente SuperDrive di Plus nei veicoli base già pronti per la guida autonoma.

Nell'ambito della collaborazione, i camion del Gruppo Traton sono già stati equipaggiati con la tecnologia autonoma di livello 4 di Plus e sono sottoposti a rigorosi test su strade pubbliche sia in Europa che negli Stati Uniti. Gli ampi sforzi di sviluppo congiunto dell'ultimo anno hanno visto prove in corridoi di trasporto merci molto trafficati in tutto il Texas, gettando le basi per gli ambiziosi piani futuri.

La partnership tra Plus e Traton Group non si limita solo ai test, ma si estende anche all'impegno di pilotare operazioni commerciali di autocarri autonomi di livello 4 fino al 2024. Dopo questa fase, i collaboratori intendono avviare la produzione in serie e la distribuzione globale di questi veicoli all'avanguardia. L'implementazione comprenderà tratte strategiche negli Stati Uniti, nonché test tra Södertälje e Nyköping in Svezia per soddisfare le rotte europee.

Questo rivoluzionario passo avanti segna una nuova era nel settore dei trasporti, promettendo soluzioni più sicure, efficienti e sostenibili per la flotta commerciale globale.