Aventador LP 780-4 Ultimae, l’addio a un classico d’altri tempi

Aventador LP 780-4 Ultimae è il nome altisonante scelto da Lamborghini per celebrare un modello già leggendario, che sta per andare in pensione dopo oltre dieci anni dall’uscita. Questa versione “limitata” a 600 esemplari (350 coupé e 250 spider) costerà circa 400.000 Euro offrendo prestazioni in linea con una simile cifra. Si comincia dai 780 cavalli, passando dai 720 newton metri di coppia e arrivando alla velocità massima di 355 Km orari.

Per raggiungerli non ci vorrà nemmeno molto tempo, stando alla casa madre. L’accelerazione da fermo indica 2,8 secondi per toccare i 100 all’ora, grazie al cambio ISR a 7 rapporti con risposta ai comandi nell’ordine di 50 millisecondi. La trazione, naturalmente, è ancora integrale ma questa volta con più potenza al posteriore. Lamborghini assicura che ci sarà un pizzico di sovrasterzo, ma del tipo facilmente controllabile. Non a caso, è stata aggiunta una quarta modalità di guida chiamata Ego, in aggiunta alle precedenti Sport, Strada e Corsa.

Per quanto riguarda il design, non sono previste rivoluzioni e non avrebbe nemmeno senso farle considerato che questa versione è una sorta di Greatest Hits delle Aventador precedenti. Eppure si notano alcuni particolari inediti concentrati soprattutto nel frontale e al posteriore. La casa bolognese assicura, infatti, che le nuove prese d’aria (come il diffusore posteriore) migliorano il comportamento dell’auto e l’aerodinamica.

Essendo l’ultima Aventador prima del passaggio a elettriche e ibride, il motore è ancora il celebre V12 da 6,5 litri aspirato. Quasi un pezzo di antiquariato rispetto alle ultime tecnologie, ma anche un monumento alla potenza senza compromessi. Il peso complessivo della vettura (senza benzina, olio e simili) è annunciato entro i 1.500 Kg grazie al solito uso massiccio del carbonio. Per la Ultimae, sono stati risparmiati oltre 20 Kg rispetto alla versione S, stando agli annunci della casa madre.

Segnaliamo infine, per chi è in questi giorni nel sud dell’Inghilterra, che può assistere alla prima apparizione pubblica della Aventador LP 780-4 Ultimae. La presentazione ufficiale è prevista nel corso del celebre Goodwood Festival of Speed, in entrambi gli esemplari coupé e cabrio.