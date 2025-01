Avvistata la nuova Tesla Model Y 2025 senza veli!

Le prime foto senza camuffature della Tesla Model Y restyling sono state pubblicate su Instagram dall'account cochespias. Gli scatti (della pagina CocheSpias) mostrano il crossover elettrico durante dei test invernali, rivelando un design che combina elementi del Cybertruck e della Model 3 Highland.

Il nuovo frontale della Model Y presenta una sottile linea luminosa che collega i fari LED compatti, richiamando lo stile del Cybertruck. Nella parte posteriore, i gruppi ottici sono uniti da una barra LED centrale, simile alla Model 3 restyling. Queste immagini sembrano confermare le anticipazioni degli scorsi mesi sul design del modello "Juniper".

La pubblicazione di queste foto suggerisce che la presentazione ufficiale della rinnovata Model Y potrebbe essere imminente. Tesla sta probabilmente conducendo gli ultimi test in condizioni invernali per verificare l'assetto del veicolo e l'efficienza della batteria in climi rigidi.

Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, è probabile che la nuova Model Y adotti i powertrain della Model 3 aggiornata. Ci si aspetta quindi due tagli di batteria da 60 kWh e 77 kWh, con versioni a trazione posteriore e integrale. La variante a trazione posteriore con la batteria più capiente dovrebbe mantenere la denominazione "Long Range", puntando a un'autonomia vicina ai 700 km. Una versione Performance da 460 CV potrebbe debuttare alcuni mesi dopo il lancio dei modelli standard.

Il listino prezzi della nuova Model Y dovrebbe partire da circa 42-43.000 euro per la versione base a trazione posteriore con la batteria più piccola. Tesla punta a confermare il successo commerciale del modello, che attualmente è l'elettrico più venduto in Europa.

L'inizio della produzione della Model Y "Juniper" è previsto proprio in queste settimane, il che rende plausibile che le foto pubblicate mostrino effettivamente il modello definitivo senza camuffature. Resta da vedere se Tesla confermerà ufficialmente queste anticipazioni nelle prossime settimane.